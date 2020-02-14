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14 Şubat 2020, Cuma
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Abdulkadir Parmak: O sene bu sene

Abdulkadir Parmak: O sene bu sene

Mücadelede 3. golü atan Abdulkadir Parmak, "Avantajlı gelmiştik ve kazanarak turladık. Hedefimiz kupayı kazanmak. Bunun için 'yi de yenmek istiyoruz. maçı zor ama kazanıp zirveye oturmak istiyoruz. Bu senenin o sene olacağına inanıyoruz. Taraftar da yanımızda olursa bu hasreti inşallah bitireceğiz" dedi.

Mücadelede 3. golü atan Abdulkadir Parmak, "Avantajlı gelmiştik ve kazanarak turladık. Hedefimiz kupayı kazanmak. Bunun için 'yi de yenmek istiyoruz. maçı zor ama kazanıp zirveye oturmak istiyoruz. Bu senenin o sene olacağına inanıyoruz. Taraftar da yanımızda olursa bu hasreti inşallah bitireceğiz" dedi.

  1. 14.2.2020
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