Abdulkadir Parmak: O sene bu sene

Mücadelede 3. golü atan Abdulkadir Parmak, "Avantajlı gelmiştik ve kazanarak turladık. Hedefimiz kupayı kazanmak. Bunun için Fenerbahçe'yi de yenmek istiyoruz. Sivas maçı zor ama kazanıp zirveye oturmak istiyoruz. Bu senenin o sene olacağına inanıyoruz. Taraftar da yanımızda olursa bu hasreti inşallah bitireceğiz" dedi.