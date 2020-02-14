Abdulkadir Parmak: O sene bu sene
Mücadelede 3. golü atan Abdulkadir Parmak, "Avantajlı gelmiştik ve kazanarak turladık. Hedefimiz kupayı kazanmak. Bunun için Fenerbahçe'yi de yenmek istiyoruz. Sivas maçı zor ama kazanıp zirveye oturmak istiyoruz. Bu senenin o sene olacağına inanıyoruz. Taraftar da yanımızda olursa bu hasreti inşallah bitireceğiz" dedi.
Mücadelede 3. golü atan Abdulkadir Parmak, "Avantajlı gelmiştik ve kazanarak turladık. Hedefimiz kupayı kazanmak. Bunun için Fenerbahçe'yi de yenmek istiyoruz. Sivas maçı zor ama kazanıp zirveye oturmak istiyoruz. Bu senenin o sene olacağına inanıyoruz. Taraftar da yanımızda olursa bu hasreti inşallah bitireceğiz" dedi.
- 14.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Abdulkadir Parmak: O sene bu sene haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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