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BB. Erzurum - Trabzonspor maçından kareler...
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında Trabzonspor, BB. Erzurumspor'la karşı karşıya geldi. Bordo-mavililerin Brezilyalı yıldızı Guilherme, 46. dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Gol vuruşu esnasında talihsiz bir an yaşayan Guilherme, dengesini kaybedip direğe çarptı. Yıldız futbolcu yaşadığı sakatlıktan sonra oyundan alındı. İşte o anlar...
13 Şubat 2020 Perşembe 21:00 Güncelleme: 13.02.2020 21:22
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Maçın 46. dakikasında Trabzonspor'u 2-1 öne geçiren Guilherme talihsiz bir pozisyon yaşadı. Brezilyalı futbolcu gol vuruşu esnasında dengesini kaybetti ve direğe çarptı.
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50. dakikada Guilherme yerini genç futbolcu Safa Kınalı'ya bıraktı.
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