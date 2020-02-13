BB. Erzurum - Trabzonspor maçından kareler... - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Şubat 2020, Perşembe
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BB. Erzurum - Trabzonspor maçından kareler...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında Trabzonspor, BB. Erzurumspor'la karşı karşıya geldi. Bordo-mavililerin Brezilyalı yıldızı Guilherme, 46. dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Gol vuruşu esnasında talihsiz bir an yaşayan Guilherme, dengesini kaybedip direğe çarptı. Yıldız futbolcu yaşadığı sakatlıktan sonra oyundan alındı. İşte o anlar...
13 Şubat 2020 Perşembe 21:00 Güncelleme: 13.02.2020 21:22
BB. Erzurum - Trabzonspor maçından kareler...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında Trabzonspor, BB. Erzurumspor deplasmanına çıktı. Mücadeleden 4-1 galip ayrılan bordo-mavililer, yarı finale yükseldi ve Fenerbahçe'yle eşleşti.

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BB. Erzurum - Trabzonspor maçından kareler...

Maçın 46. dakikasında Trabzonspor'u 2-1 öne geçiren Guilherme talihsiz bir pozisyon yaşadı. Brezilyalı futbolcu gol vuruşu esnasında dengesini kaybetti ve direğe çarptı.

İŞTE O POZİSYON | İZLEYİN

50. dakikada Guilherme yerini genç futbolcu Safa Kınalı'ya bıraktı.

BB. Erzurum - Trabzonspor maçından kareler...

''YARIN NETLİK KAZANACAK''
Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Çimşir de Guilherme'yle ilgili yaptığı açıklamada, Sakatlanarak oyundan çıkan Guilherme'nin tedavisine başlandığını ifade eden Çimşir, durumunun yarın netlik kazanacağını kaydetti.

İşte mücadeleden kareler...

BB. Erzurum - Trabzonspor maçından kareler...
BB. Erzurum - Trabzonspor maçından kareler...
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