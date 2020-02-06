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06 Şubat 2020, Perşembe
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Hedef çifte kupa

Hedef çifte kupa

Ziraat ilk maçında Erzurumspor'u 5-0 gibi farklı sonuçla yenerek yarı final yolunda büyük avantaj sağlayan , 9 sezon aradan sonra kupa hasretini sonlandırma yolunda ilerliyor.

Ziraat ilk maçında Erzurumspor'u 5-0 gibi farklı sonuçla yenerek yarı final yolunda büyük avantaj sağlayan , 9 sezon aradan sonra kupa hasretini sonlandırma yolunda ilerliyor. Hüseyin Çimşir yönetiminde kupada yarı final kapısını aralayan, 'de de 1 maçı eksiğiyle 38 puanla lider DG 'un 3 puan gerisinde 3. sırada yer alan bordo-mavililer, hem lig hem de Türkiye Kupası'nda iddiasını sürdürüyor. En son 2009-10'da 'da F.Bahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nı kazanan devi, 9 sezondur kupaya hasret. Fırtına 14 final maçının 8'inde kupa şampiyonluğuna ulaştı.

9 SEZONUN EN İYİSİ
Süper Lig'de zirve yarışı veren Trabzonspor, bir maç eksikle geride kalan 20. haftada 11 galibiyet, 5 beraberlik aldı ve 3 mağlubiyet yaşadı. Attığı 43 gole karşılık ise kalesindeki 20 gole engel olamadı. Söz konusu haftalar itibarıyla 38 puan toplayan Karadeniz ekibi, geçtiğimiz yıla 5 puan fark atarken, son 9 sezonun ise en iyi puanını topladı. Bordo-mavililer 2010-11 sezonunda oynadığı 20 maçta 44 puan toplamıştı.

24 YILIN ZİRVESİNDE
Bordo-mavililer, 20. haftalar itibarıyla son 24 sezonun en gollü dönemini yaşıyor. Fırtına, Süper Lige bir maç eksikle devam ederken oynadığı 19 maçta rakip kalelere 41 gol gönderirken, 1995-96 sezonunda 20 maçta 48 gol kaydetmişti. Söz konusu dönemin ardından Karadeniz ekibi bu sezon fileleri 41 kez sarsarak son 24 sezonun en gollü dönemini elde etti. Karadeniz devi, maç başına ise 2.3 gol ortalaması gibi inanılmaz bir istatistik elde etmeyi başardı.

5 MAÇ 13 GOL ATTI
Karadeniz devi bu sezon Türkiye Kupası'nda 5 maça çıkarken rakiplerine 13 gol attı. Sadece deplasmanda oynanan Denizlispor maçında fileleri sarsamayan Fırtına; BB Erzurumspor'u 5-0, Altay'ı 4-1 ve 2-1, Denizlispor'u da 2-0 yendi.

  1. 6.2.2020
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