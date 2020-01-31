Ümraniyespor Trabzonspor'dan Fırat Can Üzüm'ü kiralık olarak kadrosuna kattı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
31 Ocak 2020, Cuma
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Ümraniyespor 'dan 'ü kiralık olarak kadrosuna kattı

Ümraniyespor Trabzonspor'dan Fırat Can Üzüm'ü kiralık olarak kadrosuna kattı

1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, 'dan takviye yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip, transferin son gününde 20 yaşındaki kanat oyuncusu 'ü kiralık olarak renklerine bağladı.

Ümraniyespor, 'den transferler yapmaya devam ediyor... 1. Lig ekibi, 'ın genç yıldız adayı Ajdin Hasic'i kiraladıktan sonra bir bomba daha patlattı. Ümraniyespor, 'un genç kanat oyuncusu 'ü kiralık olarak kadrosuna kattı.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;
Profesyonel futbolcumuz Fıratcan Üzüm, 2019-20 futbol sezonu ikinci yarısı için bedelsiz olarak Ümraniyespor Kulübü'ne kiralanmıştır.

  1. 31.01.2020
  2. Güncelleme: 31.01.2020 19:41
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