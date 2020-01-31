Ümraniyespor Trabzonspor'dan Fırat Can Üzüm'ü kiralık olarak kadrosuna kattı
TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Trabzonspor'dan takviye yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip, transferin son gününde 20 yaşındaki kanat oyuncusu Fırat Can Üzüm'ü kiralık olarak renklerine bağladı.
Ümraniyespor, Süper Lig'den transferler yapmaya devam ediyor... TFF 1. Lig ekibi, Beşiktaş'ın genç yıldız adayı Ajdin Hasic'i kiraladıktan sonra bir bomba daha patlattı. Ümraniyespor, Trabzonspor'un genç kanat oyuncusu Fırat Can Üzüm'ü kiralık olarak kadrosuna kattı.
Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;
Profesyonel futbolcumuz Fıratcan Üzüm, 2019-20 futbol sezonu ikinci yarısı için bedelsiz olarak Ümraniyespor Kulübü'ne kiralanmıştır.
- 31.01.2020
- Güncelleme: 31.01.2020 19:41
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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