Ümraniyespor Trabzonspor'dan Fırat Can Üzüm'ü kiralık olarak kadrosuna kattı

Ümraniyespor, Süper Lig'den transferler yapmaya devam ediyor... TFF 1. Lig ekibi, Beşiktaş'ın genç yıldız adayı Ajdin Hasic'i kiraladıktan sonra bir bomba daha patlattı. Ümraniyespor, Trabzonspor'un genç kanat oyuncusu Fırat Can Üzüm'ü kiralık olarak kadrosuna kattı.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;

Profesyonel futbolcumuz Fıratcan Üzüm, 2019-20 futbol sezonu ikinci yarısı için bedelsiz olarak Ümraniyespor Kulübü'ne kiralanmıştır.