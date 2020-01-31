Trabzonspor Guilherme'yi resmen açıkladı!
Trabzonspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Portekiz ekibi Alvarenga'da bulunan Brezilyalı orta saha Guilherme'nin 1.5 yıllığına kiralandığını açıkladı.
Trabzonspor Kulübü, Brezilyalı futbolcu Guilherme Costa Marques'in transferi için görüşmelere başlanıldığını bildirmişti. Bordo-mavili takım, Brezilyalı futbolcu için Alvarenga kulübüne 100 bin euro kiralama bedeli ödeyecek.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Portekiz'in GDSC Alvarenga Futbol Kulübünün profesyonel futbolcusu Guilherme Costa Marques'in kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
ANLAŞMA 1,5 YILLIK
Trabzonspor, Brezilyalı futbolcu Guilherme ile 1,5 yıllık anlaşma imzaladığını KAP'a bildirdi. İşte Guilherme'nin alacağı ücret...
Guilherme Costa Marques ile 1,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre oyuncuya;
2019-20 futbol sezonu ikinci yarısı için 450.000.-EUR garanti ücret,
2020-21 futbol sezonu için 1.100.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
- 31.01.2020
- Güncelleme: 31.01.2020 19:18
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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