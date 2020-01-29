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29 Ocak 2020, Çarşamba
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‘O cezayı kaldır

‘O cezayı kaldır TFF’

ekibinin taraftarları Nwakaeme'nin cezasının kalkması için organize oldu. Twitter'da "Cezayı kaldır " etiketi başlatan bordo-mavililer, Nijeryalı yıldızın oyundan haksız atıldığını vurguladılar. ve örneklerini öne sürüp cezanın kalkmasını istediler.

ekibinin taraftarları Nwakaeme'nin cezasının kalkması için organize oldu. Twitter'da "Cezayı kaldır " etiketi başlatan bordo-mavililer, Nijeryalı yıldızın oyundan haksız atıldığını vurguladılar. ve örneklerini öne sürüp cezanın kalkmasını istediler.
  1. 29.1.2020
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