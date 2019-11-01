İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (20. hafta)

Süper Lig'de 20. hafta heyecanı Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği karşılaşmasıyla başladı. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı turuncu-lacivertli ekip 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri Edin Visca (2) ve Crivelli'den gelirken, deplasman ekibinin tek sayısını Ayite kaydetti. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...
1 Kasım 2019 Cuma 22:31
Güncelleme: 31.01.2020 21:57
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Süper Lig'de 20. hafta heyecanı Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği karşılaşmasıyla başladı. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı turuncu-lacivertliler 3-1 kazandı.
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Ev sahibi ekibin golleri Edin Visca (2) ve Enzo Crivelli'den gelirken, deplasman ekibinin tek sayısını Floyd Ayite kaydetti.