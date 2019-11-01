İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 20. hafta - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
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Haberler Galeri İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (20. hafta)

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (20. hafta)

Süper Lig'de 20. hafta heyecanı Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği karşılaşmasıyla başladı. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı turuncu-lacivertli ekip 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri Edin Visca (2) ve Crivelli'den gelirken, deplasman ekibinin tek sayısını Ayite kaydetti. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

1 Kasım 2019 Cuma 22:31 Güncelleme: 31.01.2020 21:57
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 20. hafta

Süper Lig'de 20. hafta heyecanı Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği karşılaşmasıyla başladı. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı turuncu-lacivertliler 3-1 kazandı.

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 20. hafta

Ev sahibi ekibin golleri Edin Visca (2) ve Enzo Crivelli'den gelirken, deplasman ekibinin tek sayısını Floyd Ayite kaydetti.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 20. hafta

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 20. hafta

1- Sivasspor 41 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 20. hafta

2- Başakşehir 39 PUAN

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