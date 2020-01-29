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29 Ocak 2020, Çarşamba
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Çimşir için önemli sınav

Çimşir için önemli sınav

Fırtına'da sonrası kritik görevi devralan ilk büyük derbisini 'ye karşı oynayacak. Çimşir, son 4 maçını kazanarak gelen Kanarya'yı mağlup ederek camiayı şampiyonluk potasında kenetlemek istiyor. 40 yaşındaki çalıştırıcı, ile kafa kafaya vererek zorlu karşılaşmanın taktiğini belirliyor.

Fırtına'da sonrası kritik görevi devralan ilk büyük derbisini 'ye karşı oynayacak. Çimşir, son 4 maçını kazanarak gelen Kanarya'yı mağlup ederek camiayı şampiyonluk potasında kenetlemek istiyor. 40 yaşındaki çalıştırıcı, ile kafa kafaya vererek zorlu karşılaşmanın taktiğini belirliyor.
  1. 29.1.2020
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