Çimşir için önemli sınav
Fırtına'da Ünal Karaman sonrası kritik görevi devralan teknik direktör Hüseyin Çimşir ilk büyük derbisini Fenerbahçe'ye karşı oynayacak. Çimşir, son 4 maçını kazanarak gelen Kanarya'yı mağlup ederek camiayı şampiyonluk potasında kenetlemek istiyor. 40 yaşındaki çalıştırıcı, Eddie Newton ile kafa kafaya vererek zorlu karşılaşmanın taktiğini belirliyor.
- 29.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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