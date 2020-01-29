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29 Ocak 2020, Çarşamba
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F.Bahçe’yi ezberledi

F.Bahçe’yi ezberledi

dış dünyaya kapılarını kapattı. Hüseyin de idman saatleri dışında sarı-lacivertlilerin bu sezonki maçlarını tek tek izleyerek notlar alıyor. Çimşir ve ekibi uzun saatler her detayın üzerinde durarak artıları ve eksileri bir kenara yazıyor. bu taktikleri oyuncularına da ezberletiyor.

dış dünyaya kapılarını kapattı. Hüseyin de idman saatleri dışında sarı-lacivertlilerin bu sezonki maçlarını tek tek izleyerek notlar alıyor. Çimşir ve ekibi uzun saatler her detayın üzerinde durarak artıları ve eksileri bir kenara yazıyor. bu taktikleri oyuncularına da ezberletiyor.
  1. 29.1.2020
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