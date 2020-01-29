F.Bahçe’yi ezberledi
Trabzonspor dış dünyaya kapılarını kapattı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir ve ekibi de idman saatleri dışında sarı-lacivertlilerin bu sezonki maçlarını tek tek izleyerek notlar alıyor. Çimşir ve ekibi uzun saatler her detayın üzerinde durarak artıları ve eksileri bir kenara yazıyor. Ardından bu taktikleri oyuncularına da ezberletiyor.
- 29.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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