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30 Ocak 2020, Perşembe
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Bilet bekliyorlar

Bilet bekliyorlar

Şenol 'ndaki mücadeleye taraftarı alınmayacak. Satışa çıkan 3 bin 200 bilet de hemen tükenmişti. taraftarı, yönetimden misafir tribünün açılmasını ve bu bölümdeki biletlerin de satılmasını istiyor. Bu da ek 2 bin taraftar daha demek.

Şenol 'ndaki mücadeleye taraftarı alınmayacak. Satışa çıkan 3 bin 200 bilet de hemen tükenmişti. taraftarı, yönetimden misafir tribünün açılmasını ve bu bölümdeki biletlerin de satılmasını istiyor. Bu da ek 2 bin taraftar daha demek.

1 MAÇLIK DEVİR
Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçın biletleri tükenmişti. Yönetim, kombine kartlı taraftarlara seslendi. Hafta sonundaki kritik mücadeleye gelemeyecek taraftarların biletlerini sadece bu karşılaşmaya özel kulübe devrinin gerçekleşebileceğini açıkladılar. Yönetim boş koltuk istemiyor.

  1. 30.1.2020
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