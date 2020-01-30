Bilet bekliyorlar
Şenol Güneş Stadı'ndaki mücadeleye Fenerbahçe taraftarı alınmayacak. Satışa çıkan 3 bin 200 bilet de hemen tükenmişti. Trabzonspor taraftarı, yönetimden misafir tribünün açılmasını ve bu bölümdeki biletlerin de satılmasını istiyor. Bu da ek 2 bin taraftar daha demek.
Şenol Güneş Stadı'ndaki mücadeleye Fenerbahçe taraftarı alınmayacak. Satışa çıkan 3 bin 200 bilet de hemen tükenmişti. Trabzonspor taraftarı, yönetimden misafir tribünün açılmasını ve bu bölümdeki biletlerin de satılmasını istiyor. Bu da ek 2 bin taraftar daha demek.
1 MAÇLIK DEVİR
Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçın biletleri tükenmişti. Yönetim, kombine kartlı taraftarlara seslendi. Hafta sonundaki kritik mücadeleye gelemeyecek taraftarların biletlerini sadece bu karşılaşmaya özel kulübe devrinin gerçekleşebileceğini açıkladılar. Yönetim boş koltuk istemiyor.
- 30.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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