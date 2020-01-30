Bilet bekliyorlar

Şenol Güneş Stadı'ndaki mücadeleye Fenerbahçe taraftarı alınmayacak. Satışa çıkan 3 bin 200 bilet de hemen tükenmişti. Trabzonspor taraftarı, yönetimden misafir tribünün açılmasını ve bu bölümdeki biletlerin de satılmasını istiyor. Bu da ek 2 bin taraftar daha demek.



1 MAÇLIK DEVİR

Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçın biletleri tükenmişti. Yönetim, kombine kartlı taraftarlara seslendi. Hafta sonundaki kritik mücadeleye gelemeyecek taraftarların biletlerini sadece bu karşılaşmaya özel kulübe devrinin gerçekleşebileceğini açıkladılar. Yönetim boş koltuk istemiyor.