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01 Şubat 2020, Cumartesi
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'dan maçı yorumu: Allah nasip etti

Uğurcan Çakır'dan Fenerbahçe maçı yorumu: Allah nasip etti

'in 20. haftasında sahasında 'yi 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Kurtarışlarıyla maça damga vuran Trabzonspor kalecisi , karşılaşma sonunda önemli açıklamalarda bulundu.

dev derbi maçında 'yle kozlarını paylaştı. Henüz maçın 1. dakikasında geriye düşen bordo-mavililer, çabuk toparlandı ve mücadeleyi 2-1 kazarak kritik bir galibiyet elde etti. Trabzonspor cephesinde yaptığı kurtarışlarla maça damga vururken, galibiyetin mimarlarından oldu. Genç file bekçisi maç sonunda karşılaşmayı değerlendirdi.

Mutlu olduklarını söyleyen Uğurcan, "Maça 1-0 yenik başladık ama hayırlısı buymuş, golleri bulduk, 1-1'e 2-1'e getirdik. İyi defans yaptık. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Benim kurtarışlarımın önemi yok, ben de arkadaşlarıma yardımcı olabildiysem, ne mutlu bana. Bazen ilk goller hayırlı oluyor, golü erken yedik. Kendimize güveniyorduk, çok kariyerli, karakterli bir takımımız var, çok iyi bir hocamız var. Gol yedikten sonra da öne geçebileceğimizi biliyorduk. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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Kurtarış yaptıkça özgüven geldiğini kaydeden Uğurcan, "Allah nasip etti ve ben de konsantre oluyorum, çalışıyorum ve gerisi geliyor. Kurtardıkça kaleci için özgüven geliyor. Kurtardıkça özgüvenim geldi. Takım arkadaşlarıma yardımcı olabilmek adına daha çok savaştım. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz, stadı doldurmuşlardı." dedi.

  1. 01.02.2020
  2. Güncelleme: 01.02.2020 23:45
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