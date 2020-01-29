Hüseyin Çimşir ve Ersun Yanal'dan akıl oyunları!
Trabzonspor ile F.Bahçe, cumartesi günü Şenol Güneş Stadı’nda kozlarını paylaşacak. İki teknik adam tüm hesaplarını 3 puan üzerine yapıyor.
Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir ilk derbisine çıkıyor, Ersun Yanal da Başakşehir galibiyetini taçlandırmak için kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor.
Hal böyle olunca, iki teknik adam arasında sahada ciddi bir taktik savaşı yaşanacak, iki ekip oyuncularının atacağı her adım, yapacağı her hareket maçın kaderine direkt etki edecek.
Peki iki takım dev maçta nasıl bir taktik izleyecek?
İşte Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin zorlu mücadelede uygulayacağı akıl oyunları...
TRABZON CEPHESİ:
- Hüseyin Çimşir, maça hızlı başlayıp şok baskınla öne geçmeyi planlıyor
- Ligin en skorer takımı olan Trabzonspor gol yollarında rakipsiz durumda
- Sosa her zamanki gibi takımı maestro gibi yönetecek, takımın beyni olacak
- Müthiş taraftar desteği ve 90 dakika presle F.Bahçe'ye nefes aldırılmayacak
- Her ne olursa olsun asla tahriklere kapılınmayacak, sakin davranılacak
Kilit isim: Sörloth ve Sosa
FENERBAHÇE CEPHESİ:
- Ersun Yanal, öncelikle Trabzon'un etkili hücum gücünü durdurmak istiyor
- Başakşehir maçında süper oynayan Jailson-Serdar ikilisi yine stoperde olacak
- Formda olan Sörloth için önlem alınacak, Norveçli'ye her dakika baskı kurulacak
- Rakibin savunmadaki zaaflarını kullanmak için özel çalışmalar yapılıyor
- Taraftarın baskısından etkilenilmeyecek, hakemle polemiklere girilmeyecek
Kilit isim: Gustavo ve Ozan
- 29.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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