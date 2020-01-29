Hüseyin Çimşir ve Ersun Yanal'dan akıl oyunları! - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
29 Ocak 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Haberleri Hüseyin Çimşir ve Ersun Yanal'dan akıl oyunları!

ve 'dan akıl oyunları!

Hüseyin Çimşir ve Ersun Yanal'dan akıl oyunları!

ile F.Bahçe, cumartesi günü Stadı’nda kozlarını paylaşacak. İki teknik adam tüm hesaplarını 3 puan üzerine yapıyor.

'da ilk derbisine çıkıyor, da galibiyetini taçlandırmak için kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor.

Hal böyle olunca, iki teknik adam arasında sahada ciddi bir taktik savaşı yaşanacak, iki ekip oyuncularının atacağı her adım, yapacağı her hareket maçın kaderine direkt etki edecek.

Peki iki takım dev maçta nasıl bir taktik izleyecek?

İşte Trabzonspor ve 'nin zorlu mücadelede uygulayacağı akıl oyunları...

TRABZON CEPHESİ:

- Hüseyin Çimşir, maça hızlı başlayıp şok baskınla öne geçmeyi planlıyor

- Ligin en skorer takımı olan Trabzonspor gol yollarında rakipsiz durumda

- Sosa her zamanki gibi takımı maestro gibi yönetecek, takımın beyni olacak

- Müthiş taraftar desteği ve 90 dakika presle F.Bahçe'ye nefes aldırılmayacak

- Her ne olursa olsun asla tahriklere kapılınmayacak, sakin davranılacak

Kilit isim: Sörloth ve Sosa

FENERBAHÇE CEPHESİ:

- Ersun Yanal, öncelikle 'un etkili hücum gücünü durdurmak istiyor

- Başakşehir maçında süper oynayan Jailson-Serdar ikilisi yine stoperde olacak

- Formda olan Sörloth için önlem alınacak, Norveçli'ye her dakika baskı kurulacak

- Rakibin savunmadaki zaaflarını kullanmak için özel çalışmalar yapılıyor

- Taraftarın baskısından etkilenilmeyecek, hakemle polemiklere girilmeyecek

Kilit isim: Gustavo ve Ozan

  1. 29.01.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hüseyin Çimşir ve Ersun Yanal'dan akıl oyunları! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN