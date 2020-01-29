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29 Ocak 2020, Çarşamba
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antrenmanında gerginlik! ve ...

Galatasaray antrenmanında gerginlik! Radamel Falcao ve Emre Mor...

Galatasaray'da kendisine "Kulüp bul" denilen Emre Mor, İngiltere ve Almanya'da yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. 22 yaşındaki oyuncu, Florya'ya döndü ve geçen hafta idmanda Falcao ile kavga etme noktasına geldi. İşte yaşananlar...

  1. 29.01.2020
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