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Galatasaray'da dördüncü transfer yarın geliyor! İşte son Aslan
Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katarak transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, kapanışı da mükemmel yaptı. Stoper transferi için çalışmalarını uzun bir süredir yürüten sarı-kırmızılı ekip, Roma'da forma giyen Mert Çetin ile anlaşmaya vardı. İşte Mert Çetin'in geliş tarihi ve giyeceği formanın numarası...
29 Ocak 2020 Çarşamba 07:35
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Transferde ayağını yorganına göre uzatan Galatasaray bir bomba daha patlattı. Chiristian Luyindama'nın sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmasının ardından stoper arayan sarı-kırmızılılar, Mert Çetin'i kiralayarak amacına ulaştı.
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Cimbom uzun zamandır milli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor ancak bir türlü Roma'yı ikna edemiyordu.
İtalyan ekibin, Atalanta'dan 21 yaşındaki stoper Roger İbanez'i 8+2 milyon euro satın alma opsiyonuyla 1.5 yıllığına kiralamasının ardından Galatasaray, Mert Çetin için bir sorti daha yaptı ve bu kez amacına ulaştı.
İTALYA'DA ŞANS BULAMADI
Ancak bir şartla... Galatasaray, Mert'i 1.5 yıllığına istese de Roma sadece yarım sezonluğuna gönderdi. Ayrıca yapılan anlaşma gereği sözleşmeye satın alma opsiyonu da konulmadı.
HenryOnyekuru, MarceloSaracchi ve JesseSekidika'nın ardından Galatasaray'ın ara transferdeki 4. transferi olan Mert Çetin 6 ay boyunca sarı-kırmızılı formayı giyecek.