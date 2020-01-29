Galatasaray'da dördüncü transfer yarın geliyor! İşte son Aslan

Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katarak transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, kapanışı da mükemmel yaptı. Stoper transferi için çalışmalarını uzun bir süredir yürüten sarı-kırmızılı ekip, Roma'da forma giyen Mert Çetin ile anlaşmaya vardı. İşte Mert Çetin'in geliş tarihi ve giyeceği formanın numarası...

29 Ocak 2020 Çarşamba 07:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





