Galatasaray'da dördüncü transfer yarın geliyor! İşte son Aslan - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Ocak 2020, Çarşamba
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Galatasaray'da dördüncü transfer yarın geliyor! İşte son Aslan

Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katarak transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, kapanışı da mükemmel yaptı. Stoper transferi için çalışmalarını uzun bir süredir yürüten sarı-kırmızılı ekip, Roma'da forma giyen Mert Çetin ile anlaşmaya vardı. İşte Mert Çetin'in geliş tarihi ve giyeceği formanın numarası...
29 Ocak 2020 Çarşamba 07:35
Galatasaray'da dördüncü transfer yarın geliyor! İşte son Aslan

Transferde ayağını yorganına göre uzatan Galatasaray bir bomba daha patlattı. Chiristian Luyindama'nın sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmasının ardından stoper arayan sarı-kırmızılılar, Mert Çetin'i kiralayarak amacına ulaştı.

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Galatasaray'da dördüncü transfer yarın geliyor! İşte son Aslan

Cimbom uzun zamandır milli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor ancak bir türlü Roma'yı ikna edemiyordu.

Galatasaray'da dördüncü transfer yarın geliyor! İşte son Aslan

İtalyan ekibin, Atalanta'dan 21 yaşındaki stoper Roger İbanez'i 8+2 milyon euro satın alma opsiyonuyla 1.5 yıllığına kiralamasının ardından Galatasaray, Mert Çetin için bir sorti daha yaptı ve bu kez amacına ulaştı.

Galatasaray'da dördüncü transfer yarın geliyor! İşte son Aslan

İTALYA'DA ŞANS BULAMADI

Ancak bir şartla... Galatasaray, Mert'i 1.5 yıllığına istese de Roma sadece yarım sezonluğuna gönderdi. Ayrıca yapılan anlaşma gereği sözleşmeye satın alma opsiyonu da konulmadı.

Galatasaray'da dördüncü transfer yarın geliyor! İşte son Aslan

Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'nın ardından Galatasaray'ın ara transferdeki 4. transferi olan Mert Çetin 6 ay boyunca sarı-kırmızılı formayı giyecek.

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