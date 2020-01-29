Galatasaray stoper transferinde mutlu sona ulaştı! | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Süper Lig'in ikinci yarısına ikide iki yaparak başlayan Galatasaray'da hedef transfer sezonu kapanmadan eksik mevkilere takviyeler yapmak. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda öne çıkan mevki ise stoper...

Christian Luyindama'nın sezonu kapatması üzerine bir stoper takviyesi yaparak ara transferi kapatmayı hedefleyen Galatasaray'ın gündemin sürpriz bir isim gelmişti.

Sampdoria'dan Jeison Murillo'yu kadrosuna katmak üzereyken son dakikada Celta Vigo'nun devreye girmesiyle planları bozulan sarı kırmızılı ekip, bunun üzerine rotasını Lautaro Gianetti'ye çevirirken, 26 yaşındaki futbolcunun transferinde önemli yol kat etti.

Hürriyet'in haberine göre, teknik direktör Fatih Terim'in de onay verdiği oyuncu, kulübü Velez Sarsfield'dan resmen istenirken sezon sonuna kadar kiralık sözleşme teklif edildi.

Arjantinli stoperin kulübünde düzenli olarak forma giymesi ve maç kondisyonu olarak hazır bir şekilde gelecek olması teknik heyetin bu transfere onay vermesinde etkili oldu.

KULÜBÜ VELEZ'E 500 BİN EURO

Bu sezon Velez formasıyla 14 maça çıkan ve bir de gol kaydeden 26 yaşındaki oyuncu için Arjantin kulübüne 500 bin Euro kiralama bedeli teklif edildi.

Galatasaray Yönetimi, futbolcuya ise forma giyeceği 5 ay için 500 bin Euro maaş teklifinde bulundu.

Tecrübeli futbolcunun da Galatasaray'dan aldığı teklife olumlu geri dönüş yaptığı ve Velez Sarsfield'in kiralama formülüne onay vermesi halinde imzaların atılacağı öğrenildi.

LAUTARO GIANETTI KİMDİR?

26 yaşındaki Arjantinli stoper Lautaro Gianetti, ülkesinin Velez Sarsfield kulübünde kaptanlık görevini yapıyor. 13 Kasım 1993, San Nicolas doğumlu olan Lautaro Gianetti, bu sezon 14 resmi maçta forma giydi ve 1 kez gol pası verdi. 2012 yılından beri Velez'de top koşturan Lautaro Gianetti, Galatasaray'a transfer olursa ilk kez bir başka kulüpte forma giyecek. Lautaro Gianetti'nin Velez ile 2,5 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

İKİNCİ ROMA ÇIKARMASI!

Yönetim, Mert Çetin konusunda yeniden Roma'nın kapısını çalacak. Kiralama teklifiyle ilgili daha önce İtalyan kulübünden olumsuz yanıt alan Sarı-Kırmızılı kulübün profesyonelleri, şartları sonuna kadar zorlayacak.

MERT ÇETİN'DE SORUN YOK

Mert cephesinde herhangi bir sıkıntı yaşamayan Galatasaray, Roma'nın inadını kırmaya çalışıyor. 23 yaşındaki milli stoper, sezon başında Gençlerbirliği'nden Roma'ya 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Mert, Serie A'da şu ana kadar 5 maçta şans bulabildi.