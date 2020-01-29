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29 Ocak 2020, Çarşamba
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'ın 'ye yaptığı itiraz dilekçesi ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın TFF'ye yaptığı itiraz dilekçesi ortaya çıktı!

, 'in 19. haftasında deplasmanında 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın tekrarı için 20 sayfalık itiraz dilekçesi sundu. ’na iletilen ayrıntılı dosyada yayıncı kuruluştan alınan görüntülere, futbol kamuoyunun görüş ve yorumlarına yer verildi.

maçında yenilen ikinci golün öncesinde Tyler Boyd'un yerde kaldığı pozisyonda maçın yeni kurallara göre sakatlık yaşanan yerden başlaması gerekirken hakem oyunu durdurup orta sahadan başlattı. ise bu pozisyonda kural hatası olduğu gerekçesiyle 'ye başvuruda bulunarak karşılaşmanın tekrarını istedi.

HAKEM DEĞİL, KURAL HATASI VAR

Sabah'ta yer alan habere göre verilen 20 sayfalık dilekçede maçta hakem hatası değil, kural hatası yapıldığı dile getirildi. Yayıncı kuruluştan alınan görüntüler dosyaya eklendi. Söz konusu hata, pozisyon üzerinden tek tek açıklandı. Spor yorumcuları, yazarlar ve eski hakemlerin açıklamalarına da yer verilerek futbol kamuoyunun kural hatası yapıldığına dair hemfikir olduğu belirtildi.

TFF ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI

Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ, konuyla ilgili olarak, "Futbol Oyun Kuralları'nda açık bir şekilde belirtilmiş. Herkes bu kuralları doğru okusun, okuduğunu da doğru uygulasın. Kural neyse o uygulanmalı. Kişilere ve kulüplere göre kimse değiştiremez. Hakkımızı masada bırakacak değiliz, sonuna kadar arayacağız. TFF üzerine düşen görevi doğru bir şekilde yerine getirmeli" açıklamasında bulundu.

  1. 29.01.2020
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