Oğuzhan rahata ermiş!
Feyenoord'la çıktığı ilk maçta gol atan Oğuzhan, Hollanda basınına döküldü! Feyenoord'a transfer olduğu için kendini rahatlamış hissettiğini belirterek, şunları kaydetti: Annemin doğum günüydü. Yıllar sonra doğum gününde ilk kez onunla birlikte oldum. Buradaki hayatım çok güzel. Hollanda'ya geldiğimden beri kendimi rahat hissediyorum.
Feyenoord'la çıktığı ilk maçta gol atan Oğuzhan, Hollanda basınına döküldü! Feyenoord'a transfer olduğu için kendini rahatlamış hissettiğini belirterek, şunları kaydetti: Annemin doğum günüydü. Yıllar sonra doğum gününde ilk kez onunla birlikte oldum. Buradaki hayatım çok güzel. Hollanda'ya geldiğimden beri kendimi rahat hissediyorum.
- 3.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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