Oğuzhan rahata ermiş!

Feyenoord'la çıktığı ilk maçta gol atan Oğuzhan, Hollanda basınına döküldü! Feyenoord'a transfer olduğu için kendini rahatlamış hissettiğini belirterek, şunları kaydetti: Annemin doğum günüydü. Yıllar sonra doğum gününde ilk kez onunla birlikte oldum. Buradaki hayatım çok güzel. Hollanda'ya geldiğimden beri kendimi rahat hissediyorum.