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03 Şubat 2020, Pazartesi
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rahata ermiş!

Oğuzhan rahata ermiş!

'la çıktığı ilk maçta gol atan , Hollanda basınına döküldü! Feyenoord'a olduğu için kendini rahatlamış hissettiğini belirterek, şunları kaydetti: Annemin doğum günüydü. Yıllar sonra ilk kez onunla birlikte oldum. hayatım çok güzel. Hollanda'ya geldiğimden beri kendimi rahat hissediyorum.

'la çıktığı ilk maçta gol atan , Hollanda basınına döküldü! Feyenoord'a olduğu için kendini rahatlamış hissettiğini belirterek, şunları kaydetti: Annemin doğum günüydü. Yıllar sonra ilk kez onunla birlikte oldum. hayatım çok güzel. Hollanda'ya geldiğimden beri kendimi rahat hissediyorum.

  1. 3.2.2020
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