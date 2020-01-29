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29 Ocak 2020, Çarşamba
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'a Oğuzhan piyangosu!

Kartal'a Oğuzhan piyangosu!

, 'u Feyenoord'a göndererek önemli bir maaş yükünden de kurtuldu. 'dan yıllık 2 milyon Euro kazanan 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun maaşının yarısını kulübü ödeyecek. Böylece Siyah-Beyazlılar yaklaşık 500 bin Euro'luk kaynak yaratacak.

'ın sezon sonuna kadar ekibi Feyenoord'a kiraladığı , salı akşamı yeni kulübüne imza atmak için bu ülkeye gitmişti. Siyah-Beyazlıların Ozzy'yi göndererek yaklaşık 500 bin Euro'luk maaş yükünden kurtulduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş'tan yıllık 2 milyon Euro kazanan 27 yaşındaki orta sahanın maaşının sezon sonuna kadar olan kısmının yarısını karşı taraf ödeyecek. , böylece 500 bin Euro'luk tasarruf yapmış olacak. Oğuzhan'ın önümüzdeki saatlerde Feyenoord ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

OĞUZHAN'IN BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Futbola 2007 yılında AZ Alkmaar'ın altyapısında başlayan Oğuzhan, 1 sene sonra Arsenal'in dikkatini çekip İngiliz devinin genç takımına transfer oldu. Burada 4 sezon forma giyen orta saha oyuncusu 2012 yılında 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'ın yolunu tuttu. Siyah-Beyazlılar'da yaklaşık 7.5 sezon top koşturan Ozzy, 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

  1. 29.01.2020
  2. Güncelleme: 29.01.2020 10:33
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