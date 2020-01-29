Kartal'a Oğuzhan piyangosu!
Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'u Feyenoord'a göndererek önemli bir maaş yükünden de kurtuldu. Kartal'dan yıllık 2 milyon Euro kazanan 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun maaşının yarısını Hollanda kulübü ödeyecek. Böylece Siyah-Beyazlılar yaklaşık 500 bin Euro'luk kaynak yaratacak.
Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar Hollanda ekibi Feyenoord'a kiraladığı Oğuzhan Özyakup, salı akşamı yeni kulübüne imza atmak için bu ülkeye gitmişti. Siyah-Beyazlıların Ozzy'yi göndererek yaklaşık 500 bin Euro'luk maaş yükünden kurtulduğu ortaya çıktı.
Beşiktaş'tan yıllık 2 milyon Euro kazanan 27 yaşındaki orta sahanın maaşının sezon sonuna kadar olan kısmının yarısını karşı taraf ödeyecek. Kartal, böylece 500 bin Euro'luk tasarruf yapmış olacak. Oğuzhan'ın önümüzdeki saatlerde Feyenoord ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
OĞUZHAN'IN BEŞİKTAŞ KARİYERİ
Futbola 2007 yılında AZ Alkmaar'ın altyapısında başlayan Oğuzhan, 1 sene sonra Arsenal'in dikkatini çekip İngiliz devinin genç takımına transfer oldu. Burada 4 sezon forma giyen orta saha oyuncusu 2012 yılında 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'ın yolunu tuttu. Siyah-Beyazlılar'da yaklaşık 7.5 sezon top koşturan Ozzy, 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
- 29.01.2020
- Güncelleme: 29.01.2020 10:33
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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