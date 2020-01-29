Kartal'a Oğuzhan piyangosu!

Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar Hollanda ekibi Feyenoord'a kiraladığı Oğuzhan Özyakup, salı akşamı yeni kulübüne imza atmak için bu ülkeye gitmişti. Siyah-Beyazlıların Ozzy'yi göndererek yaklaşık 500 bin Euro'luk maaş yükünden kurtulduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş'tan yıllık 2 milyon Euro kazanan 27 yaşındaki orta sahanın maaşının sezon sonuna kadar olan kısmının yarısını karşı taraf ödeyecek. Kartal, böylece 500 bin Euro'luk tasarruf yapmış olacak. Oğuzhan'ın önümüzdeki saatlerde Feyenoord ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

OĞUZHAN'IN BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Futbola 2007 yılında AZ Alkmaar'ın altyapısında başlayan Oğuzhan, 1 sene sonra Arsenal'in dikkatini çekip İngiliz devinin genç takımına transfer oldu. Burada 4 sezon forma giyen orta saha oyuncusu 2012 yılında 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'ın yolunu tuttu. Siyah-Beyazlılar'da yaklaşık 7.5 sezon top koşturan Ozzy, 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.