Oğuzhan Özyakup Beşiktaş'tan ayrılık nedenini açıkladı! | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
28 Ocak 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Oğuzhan Özyakup Beşiktaş'tan ayrılık nedenini açıkladı!

'tan ayrılık nedenini açıkladı!

Oğuzhan Özyakup Beşiktaş'tan ayrılık nedenini açıkladı!

Ara döneminde 'tan ayrılarak Feyenoord'a transferi gerçekleşen milli yıldız , Hollanda'ya yolculuğu öncesinde basına açıklamalarda bulundu. Oğuzhan, yaptığı açıklamada, "Başkan gitti, hoca gitti... Ben de istediklerimi yapamıyorum, farklı sebepleri de var." dedi.

Kısa süre önce 'tan ayrılarak Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord ile anlaşmaya varan siyah beyazlı futbolcu , yolculuğu öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Oğuzhan'ın konu ile ilgili açıklamalarından kesitler şu şekilde;

"Başkan gitti, hoca gitti... Ben de istediklerimi yapamıyorum, farklı sebepleri de var. Ailem Hollanda'da da ve oynayabileceğim bir yere gidiyorum. Mutlu olmak için, huzurlu olmak için Hollanda'ya gidiyorum. Umarım iyi bir performans sergilerim ve Beşiktaş'a para kazandırırım."

"Hepimizin bildiği kulüp olarak zor günler atlattık. Son bir senedir benim performansım da tartışılır. Önümüzde EURO 2020 var. Ailem Hollanda'da yaşıyor. Kendimi güvenli hissedeceğim yere gidiyorum."

SERGEN HOCA İLE KONUŞTUK...

"Sergen Hoca ile dün akşam konuştuk. Onun da güzel fikirleri vardı ama kararımı çok önceden vermiştim. İnşallah bu anlaşma iki taraf için de iyi olur. Şenol Hoca ile 4 sene çalıştım. Onu bir öğretmen gibi görüyoruz, genelde herkese yardım eder. Onunla da görüştüm, fikrini aldım. Fikri önemli olan 2-3 kişiye daha sordum, danıştım ve kararımı verdim. Feyenoord'a gidiyorum""

  1. 28.01.2020
  2. Güncelleme: 28.01.2020 17:53
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Oğuzhan Özyakup Beşiktaş'tan ayrılık nedenini açıkladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN