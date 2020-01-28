Oğuzhan Özyakup Beşiktaş'tan ayrılık nedenini açıkladı!

Kısa süre önce Beşiktaş'tan ayrılarak Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord ile anlaşmaya varan siyah beyazlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, yolculuğu öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Oğuzhan'ın konu ile ilgili açıklamalarından kesitler şu şekilde;

"Başkan gitti, hoca gitti... Ben de istediklerimi yapamıyorum, farklı sebepleri de var. Ailem Hollanda'da da ve oynayabileceğim bir yere gidiyorum. Mutlu olmak için, huzurlu olmak için Hollanda'ya gidiyorum. Umarım iyi bir performans sergilerim ve Beşiktaş'a para kazandırırım."

"Hepimizin bildiği kulüp olarak zor günler atlattık. Son bir senedir benim performansım da tartışılır. Önümüzde EURO 2020 var. Ailem Hollanda'da yaşıyor. Kendimi güvenli hissedeceğim yere gidiyorum."

SERGEN HOCA İLE KONUŞTUK...

"Sergen Hoca ile dün akşam konuştuk. Onun da güzel fikirleri vardı ama kararımı çok önceden vermiştim. İnşallah bu anlaşma iki taraf için de iyi olur. Şenol Hoca ile 4 sene çalıştım. Onu bir öğretmen gibi görüyoruz, genelde herkese yardım eder. Onunla da görüştüm, fikrini aldım. Fikri önemli olan 2-3 kişiye daha sordum, danıştım ve kararımı verdim. Feyenoord'a gidiyorum""