Emre Kocadağ: Beşiktaş ağlamaz
Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Kocadağ, "Beşiktaş ağlamaz, Beşiktaş bu saatten sonra masaya yumruğunu vurup, yıkıp geçecek." ifadelerini kullandı.
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