Beşiktaş'ın yıldız ismi Oğuzhan Özyakup'un yeni takımı belli oldu! Sezon başından bu yana istediği forma şasını bulamayan Oğuzhan, Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'a transfer oldu.

OPSİYON YOK

Oğuzhan'ın Feyenoord transferi 6 aylık kiralık olarak gerçekleşirken, siyah beyazlıların bonservis konusunda herhangi bir opsiyon belirtmediği, sezon sonunda oyuncuyu yeniden kadrosuna katacağı aktarıldı.

OĞUZHAN ÖZYAKUP KİMDİR?

23 Eylül 1992'de Hollanda'nın Zaandam şehrinde dünyaya gelen Oğuzhan, kariyerine Az Alkmaar altyapısında başlamıştı. 2008-09 sezonunda Az Alkmaar U17'ye yükselen Oğuzhan, aynı sezon Arsenal U18 Takımı'na transfer oldu.

2010-11 sezonunda Arsenal U18'e yükselen Oğuzhan, 2012-13 sezonunda İngiliz temsilcisinin rezerv takımından Beşiktaş'a 500 bin euroluk ücretle transfer olmuştu.

Oğuzhan, bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda çıktığı 20 müsabakada 1 gol 1 asistlik performans sergilerken, 1000 dakika sahada kalmıştı.