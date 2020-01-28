Beşiktaş'tan Göztepe maçı için TFF'ye başvuru!

Beşiktaş, Göztepe maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle karşılaşmanın tekrarlanması için TFF'ye başvuruda bulundu.

Konuyla alakalı Beşiktaş JK'den resmi bir açıklama geldi. İşte o açıklama;

"Kulübümüz; Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile oynadığı müsabakada yaşanan ve karşılaşmanın sonucuna direkt etki eden kural hatası ile ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvurusunu gerçekleştirmiştir."

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş, 2-1 kaybedilen Göztepe maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvuracak. Göztepe'nin 2. golü öncesinde Beşiktaşlı Boyd, sakatlık yaşamıştı.

Oyunu durduran hakem Hüseyin Göçek maçı yeniden başlatırken, topu orta sahada sarı kırmızılılara vermişti. Göztepe bu atakta önce faul kazanıp ardından gol atarken, Kartal, hakemin hem topu yanlış takıma verdiğini hem de oyunu yanlış yerden başlattığını belirterek, maçın tekrarı için kural hatası başvurusu yapmaya hazırlanıyor. Ayrıca Gaziantep FK , Gençlerbirliği maçında kural hatası olduğu gerekçesiyle TFF'ye başvurdu.