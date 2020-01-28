Beşiktaş'tan Göztepe maçı için TFF'ye başvuru! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
28 Ocak 2020, Salı
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'tan maçı için 'ye başvuru!

Beşiktaş'tan Göztepe maçı için TFF'ye başvuru!

'in 19. hafta mücadelesinde , ekiplerinden 'ye konuk oldu. Siyah-Beyazlılar mücadeleden 2-1 mağlup ayrılırken yaşanan bazı olaylar maça damga vurdu. Beşiktaş yönetiminin 'ye maçın tekrarlanması için başvuruda bulunduğu öğrenildi.

, maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle karşılaşmanın tekrarlanması için 'ye başvuruda bulundu.

Konuyla alakalı Beşiktaş JK'den resmi bir açıklama geldi. İşte o açıklama;

"Kulübümüz; Futbol A Takımımızın 'in 19. haftasında Göztepe ile oynadığı müsabakada yaşanan ve karşılaşmanın sonucuna direkt etki eden kural hatası ile ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvurusunu gerçekleştirmiştir."

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş, 2-1 kaybedilen Göztepe maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvuracak. Göztepe'nin 2. golü öncesinde Beşiktaşlı Boyd, sakatlık yaşamıştı.

Oyunu durduran hakem maçı yeniden başlatırken, topu orta sahada sarı kırmızılılara vermişti. Göztepe bu atakta önce faul kazanıp ardından gol atarken, , hakemin hem topu yanlış takıma verdiğini hem de oyunu yanlış yerden başlattığını belirterek, maçın tekrarı için kural hatası başvurusu yapmaya hazırlanıyor. Ayrıca FK , maçında kural hatası olduğu gerekçesiyle TFF'ye başvurdu.

  1. 28.01.2020
  2. Güncelleme: 28.01.2020 13:02
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