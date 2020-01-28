Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Beşiktaş, İzmir ekiplerinden Göztepe'ye konuk oldu. Siyah-Beyazlılar mücadeleden 2-1 mağlup ayrılırken yaşanan bazı olaylar maça damga vurdu. Beşiktaş yönetiminin TFF'ye maçın tekrarlanması için başvuruda bulunduğu öğrenildi.
Beşiktaş, Göztepe maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle karşılaşmanın tekrarlanması için TFF'ye başvuruda bulundu.
Konuyla alakalı Beşiktaş JK'den resmi bir açıklama geldi. İşte o açıklama;
"Kulübümüz; Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile oynadığı müsabakada yaşanan ve karşılaşmanın sonucuna direkt etki eden kural hatası ile ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvurusunu gerçekleştirmiştir."
NE OLMUŞTU?
Beşiktaş, 2-1 kaybedilen Göztepe maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvuracak. Göztepe'nin 2. golü öncesinde Beşiktaşlı Boyd, sakatlık yaşamıştı.
Oyunu durduran hakem Hüseyin Göçek maçı yeniden başlatırken, topu orta sahada sarı kırmızılılara vermişti. Göztepe bu atakta önce faul kazanıp ardından gol atarken, Kartal, hakemin hem topu yanlış takıma verdiğini hem de oyunu yanlış yerden başlattığını belirterek, maçın tekrarı için kural hatası başvurusu yapmaya hazırlanıyor. Ayrıca Gaziantep FK , Gençlerbirliği maçında kural hatası olduğu gerekçesiyle TFF'ye başvurdu.
- 28.01.2020
- Güncelleme: 28.01.2020 13:02
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Beşiktaş'tan Göztepe maçı için TFF'ye başvuru! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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