İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer hamleleri!
Süper Lig'de heyecan tam gaz sürerken 4 Ocak'ta başlayan ara transfer döneminin bitmesine az bir süre kaldı. Ocak ayının sonunda tamamlanacak olan transfer tescil sezonu öncesi eksik bölgelere bir an önce takviyeler yapmak isteyen kulüplerden Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, birçok isimle temaslarını sıklaştırdı. Transferde hata yapmak istemeyen kulüpler bazı isimlerle prensipte anlaştı. İşte Süper Lig'in devlerinde yaşanan son transfer gelişmeleri...
Süper Lig'de 19. hafta resmen sona ererken Sivasspor puan kaybetse de 41 puanla liderlik koltuğundaki yerini koruyor. Öte yandan 31 Ocak'ta sona erecek olan transfer sezonu öncesi çalışmalarını hızlandıran kulüplerden Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray bazı isimlerle prensipte anlaşırken bazı isimler ile anlaşma oldukça yakın.
1) MESSIAS'TA ANLAŞMA TAMAM!
Trabzonspor'un her konuda anlaşmaya vardığı Manoel Messias'a imza attırmak için gün sayıyor. Transferi tamamlamak adına tüm evrakları hazırlayan yönetim, en kısa zamanda resmi açıklama yapmayı planlıyor. Trabzonspor, Manoel Messias'ın 1.5 yıllığına kiralanması için hem oyuncuyla hem de kulübü Cruzeiro ile her konuda anlaşmaya vardı.Karadeniz temsilcisi stoper transferinde sona geldi.
Trabzonspor, Manoel Messias'ın 1.5 yıllığına kiralanması için hem oyuncuyla hem de kulübü Cruzeiro ile her konuda anlaşmaya vardı. Görüşmeleri tamamlamak için Brezilya ekibinin, 29 yaşındaki savunmacı ile sene sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmasını bekleyen Fırtına'nın, transfer döneminin kapanmasına 4 gün kalması nedeniyle herhangi bir aksilik yaşanmaması adına evrakları şimdiden hazırladığı öğrenildi.
Birkaç gün evvel kişisel Instagram hesabından Türk bayrağı koyduğu bir hikayeyi paylaşan ve mesajı gönderen Manoel için en kısa zamanda resmi açıklama yapılması da bekleniyor. Ndiaye ve Bilal Başacıkoğlu transferleri ile takımı güçlendiren Bordo-Mavili yönetim, kadrosuna katacağı stoper ile devre arası transfer dönemini kapatmayı hedefliyor.