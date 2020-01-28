Trabzonspor, Manoel Messias'ın 1.5 yıllığına kiralanması için hem oyuncuyla hem de kulübü Cruzeiro ile her konuda anlaşmaya vardı. Görüşmeleri tamamlamak için Brezilya ekibinin, 29 yaşındaki savunmacı ile sene sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmasını bekleyen Fırtına'nın, transfer döneminin kapanmasına 4 gün kalması nedeniyle herhangi bir aksilik yaşanmaması adına evrakları şimdiden hazırladığı öğrenildi.