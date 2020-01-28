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28 Ocak 2020, Salı
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'a yeni sözleşme

Rıdvan Yılmaz'a yeni sözleşme

'in 19. haftasında oynanan Göztepe maçında yardımcı antrenör 'ın sürpriz şekilde ilk 11'de görev verdiği genç oyuncu , 2-1'lik mağlubiyete rağmen teknik heyetten tam not aldı. Rıdvan'ın performansından memnun kalan siyah-beyazlı yönetim, 19 yaşındaki sol bekle ilgili önemli bir karar aldı. İşte detaylar...

Yardımcı Antrenörü 'ın, 'in 19. haftasında oynanan Göztepe maçında 11'de sahaya sürdüğü genç sol bek , teknik heyet ve yönetimden tam not aldı. 19 yaşındaki oyuncu takımı mağlup olmasına rağmen ortaya koyduğu mücadeleyle alkış topladı. Savunmadaki başarılı müdahaleleriyle dikkat çeken Rıdvan, hücuma verdiği katkıyla da yöneticilerin beğenisini kazandı.

Caner Erkin ve Rebocho'nun yokluğunda sol bekteki performansıyla güven veren Rıdvan için yönetimin harekete geçeceği belirtildi. Milliyet'in haberine göre, Beşiktaş yönetiminin genç oyuncuyla yeni sözleşme imzalamayı düşündüğü ifade edildi.

Altyapıdan yetişen ve 10 yıldır Beşiktaş çatısı altında mücadele eden Rıdvan'ın gelecekte parlayacağını düşünen yöneticiler, Rıdvan'ın dışında genç oyunculardan Kartal Kayra Yılmaz, Ersin Destanoğlu ve Erdoğan Kaya'nın da sözleşmesini kısa süre içerisinde uzatacağı belirtildi.

  1. 28.01.2020
  2. Güncelleme: 28.01.2020 12:50
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