Rıdvan Yılmaz'a yeni sözleşme
Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Göztepe maçında yardımcı antrenör Şenol Fidan'ın sürpriz şekilde ilk 11'de görev verdiği genç oyuncu Rıdvan Yılmaz, 2-1'lik mağlubiyete rağmen teknik heyetten tam not aldı. Rıdvan'ın performansından memnun kalan siyah-beyazlı yönetim, 19 yaşındaki sol bekle ilgili önemli bir karar aldı. İşte detaylar...
Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Şenol Fidan'ın, Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Göztepe maçında 11'de sahaya sürdüğü genç sol bek Rıdvan Yılmaz, teknik heyet ve yönetimden tam not aldı. 19 yaşındaki oyuncu takımı mağlup olmasına rağmen ortaya koyduğu mücadeleyle alkış topladı. Savunmadaki başarılı müdahaleleriyle dikkat çeken Rıdvan, hücuma verdiği katkıyla da yöneticilerin beğenisini kazandı.
Caner Erkin ve Rebocho'nun yokluğunda sol bekteki performansıyla güven veren Rıdvan için yönetimin harekete geçeceği belirtildi. Milliyet'in haberine göre, Beşiktaş yönetiminin genç oyuncuyla yeni sözleşme imzalamayı düşündüğü ifade edildi.
Altyapıdan yetişen ve 10 yıldır Beşiktaş çatısı altında mücadele eden Rıdvan'ın gelecekte parlayacağını düşünen yöneticiler, Rıdvan'ın dışında genç oyunculardan Kartal Kayra Yılmaz, Ersin Destanoğlu ve Erdoğan Kaya'nın da sözleşmesini kısa süre içerisinde uzatacağı belirtildi.
- 28.01.2020
- Güncelleme: 28.01.2020 12:50
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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