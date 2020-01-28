Rıdvan Yılmaz'a yeni sözleşme

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Şenol Fidan'ın, Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Göztepe maçında 11'de sahaya sürdüğü genç sol bek Rıdvan Yılmaz, teknik heyet ve yönetimden tam not aldı. 19 yaşındaki oyuncu takımı mağlup olmasına rağmen ortaya koyduğu mücadeleyle alkış topladı. Savunmadaki başarılı müdahaleleriyle dikkat çeken Rıdvan, hücuma verdiği katkıyla da yöneticilerin beğenisini kazandı.

Caner Erkin ve Rebocho'nun yokluğunda sol bekteki performansıyla güven veren Rıdvan için yönetimin harekete geçeceği belirtildi. Milliyet'in haberine göre, Beşiktaş yönetiminin genç oyuncuyla yeni sözleşme imzalamayı düşündüğü ifade edildi.

Altyapıdan yetişen ve 10 yıldır Beşiktaş çatısı altında mücadele eden Rıdvan'ın gelecekte parlayacağını düşünen yöneticiler, Rıdvan'ın dışında genç oyunculardan Kartal Kayra Yılmaz, Ersin Destanoğlu ve Erdoğan Kaya'nın da sözleşmesini kısa süre içerisinde uzatacağı belirtildi.