Beşiktaş'ta bir devir sona eriyor! Oğuzhan...
Beşiktaş'ta kötü gidişatın ilk faturası teknik direktör Abdullah Avcı'ya çıkarken, bekleneni veremeyen Oğuzhan Özyakup'un da bileti kesiliyor... Bu sezon birçok maçta yedek kulübesine hapsolan, sonradan oyuna girdiği mücadelelerde de vasatı aşamayan yıldız orta sahanın Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'a gönderileceği ortaya çıktı.
Yaklaşık 8 sezondur Beşiktaş formasını terleten Oğuzhan Özyakup, Siyah-Beyazlılarla yol ayrımına geldi. Milli futbolcuya Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord talip oldu.
Sezon başından bu yana formsuzluğu nedeniyle Beşiktaş'ta istediği forma şansını bulamayan Oğuzhan'ın, ayrılığa sıcak baktığı belirtilirken, Siyah-Beuyazlı yönetimin de oyuncunun satışından gelecek ücret sonrasında transfer rotasını çizeceği öğrenildi.
TORUNOĞULLARI DEVREYE GİRDİ
DHA'nın haberine göre, transfer için yönetici Erdal Torunoğulları'nın bizzat devreye girdiği ve Eredivisie'de mücadele eden Feyenoord'a kiralanması için görüşmelere başladığı ifade edildi. Öte yandan iki kulüp arasında sözleşme konusunda büyük mesafenin kaydedildiği ve transferin kısa sürede resmiyete döküleceği belirtildi.
AVCI'DAN SONRA 2. AYRILIK
Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Beşiktaş yönetimi teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırmış ve Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Göztepe karşılaşmasına yardımcı antrenör Şenol Fidan ile çıkmıştı.
- 27.01.2020
- Güncelleme: 27.01.2020 16:05
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Beşiktaş'ta bir devir sona eriyor! Oğuzhan... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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