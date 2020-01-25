Sergen Yalçın geliyor

Siyah-beyazlılarda, teknik direktör Abdullah Avcı'nın ayrılığının ardından gözlerin ilk çevrildiği isim geçen hafta Yeni Malatyaspor'daki görevinden ayrılan Sergen Yalçın oldu. Siyah-beyazlı takımın efsane isimlerinden olan ve taraftarların da sık sık tribünlerden ismini haykırdığı Sergen Yalçın ile dün ilk temas kuruldu. Başkan Ahmet Nur Çebi, akşam saatlerinde genç teknik adamla bir araya geldi. Yapılan görüşmede 47 yaşındaki hocanın getirilen teklifi kabul ettiği öğrenildi. Abdullah Avcı ile yolların ayrılacağını öğleden sonra gazetecilere bildiren kulübe yakın kaynaklar, Sergen Yalçın'ın yüzde 90 ihtimalle Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olacağını ilettiler. Bu arada yönetim kurulu herhangi bir olumsuzluk karşısında alternatif isimleri de belirledi. Feda döneminin mimarı Samet Aybaba'nın yönetim kurulundaki bazı isimler tarafından Sergen Yalçın'dan sonra önerilen ikinci hoca olduğu öğrenildi. Kartal'ın gündemindeki bir diğer isim ise Almanya'daki kariyeriyle dikkat çeken ve şu anda boşta olan Tayfun Korkut.. Korkut, son olarak Stuttgart'ı çalıştırmıştı.