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25 Ocak 2020, Cumartesi
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Sergen Yalçın geliyor

Başkan Çebi, boşta olan ile dün akşam görüştü ve prensipte anlaştı. Alternatifler; ve .

Siyah-beyazlılarda, teknik direktör 'nın ayrılığının ardından gözlerin ilk çevrildiği isim geçen hafta 'daki görevinden ayrılan oldu. Siyah-beyazlı takımın efsane isimlerinden olan ve taraftarların da sık sık tribünlerden ismini haykırdığı Sergen Yalçın ile dün ilk temas kuruldu. Başkan , akşam saatlerinde genç teknik adamla bir araya geldi. Yapılan görüşmede 47 yaşındaki hocanın getirilen teklifi kabul ettiği öğrenildi. Abdullah Avcı ile yolların ayrılacağını öğleden sonra gazetecilere bildiren kulübe yakın kaynaklar, Sergen Yalçın'ın yüzde 90 ihtimalle 'ın yeni teknik direktörü olacağını ilettiler. Bu arada yönetim kurulu herhangi bir olumsuzluk karşısında alternatif isimleri de belirledi. Feda döneminin mimarı 'nın yönetim kurulundaki bazı isimler tarafından Sergen Yalçın'dan sonra önerilen ikinci hoca olduğu öğrenildi. Kartal'ın gündemindeki bir diğer isim ise 'daki kariyeriyle dikkat çeken ve şu anda boşta olan .. Korkut, son olarak Stuttgart'ı çalıştırmıştı.

  1. 25.1.2020
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