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Beşiktaş taraftarından Karius'a flaş tepki

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius, siyah beyazlı taraftarların tepkisini çekmeye devam ediyor. Sivasspor maçındaki hatası sonrası maç boyunca ıslıklarla protesto edilen Karius, kupada da tepkiyle karşılaştı.

Giriş: 22.01.2020 20:59

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında BB Erzurumspor'u sahasında konuk eden Beşiktaş'ta Karius yine taraftarların hedefinde.

Sivasspor'la oynanan Süper Lig karşılaşmasında yaptığı hata sonrası yenen gol siyah beyazlı taraftarların kendisini maç boyunca ıslıklamasına neden olmuştu.

Karius aynı durumla BB Erzurumspor maçında da karşılaştı. Beşiktaş taraftarları, topu ayağına her aldığında Alman file bekçisini ıslıklayarak protesto etti.


ISINMA SIRASINDA DA ISLIKLANDI
Sivasspor maçında Erdoğan Yeşilyurt'un frikiğinde beklenmedik şekilde gol yiyen ve taraftarların tepkisini toplayan Karius, kupada Erzurumspor'la oynadıkları rövanş maçı öncesinde sahaya çıkar çıkmaz büyük bir şok yaşadı.

Siyah beyazlı ekipte ısınmak için önce kaleciler sahaya çıkarken, taraftarlar Alman file bekçisi sahaya adım atar atmaz ıslıklayarak büyük tepki gösterdi.

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