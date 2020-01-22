Beşiktaş taraftarından Karius'a flaş tepki

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında BB Erzurumspor'u sahasında konuk eden Beşiktaş'ta Karius yine taraftarların hedefinde.



Sivasspor'la oynanan Süper Lig karşılaşmasında yaptığı hata sonrası yenen gol siyah beyazlı taraftarların kendisini maç boyunca ıslıklamasına neden olmuştu.



Karius aynı durumla BB Erzurumspor maçında da karşılaştı. Beşiktaş taraftarları, topu ayağına her aldığında Alman file bekçisini ıslıklayarak protesto etti.



ISINMA SIRASINDA DA ISLIKLANDI

Sivasspor maçında Erdoğan Yeşilyurt'un frikiğinde beklenmedik şekilde gol yiyen ve taraftarların tepkisini toplayan Karius, kupada Erzurumspor'la oynadıkları rövanş maçı öncesinde sahaya çıkar çıkmaz büyük bir şok yaşadı.



Siyah beyazlı ekipte ısınmak için önce kaleciler sahaya çıkarken, taraftarlar Alman file bekçisi sahaya adım atar atmaz ıslıklayarak büyük tepki gösterdi.