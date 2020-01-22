Beşiktaş'ta flaş ayrılık! İşte yeni takımı...

Ara transfer döneminin bitmesine günler kala Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Harcama limitini aşması sebebiyle şu an için takviye yapamayan ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği Tyler Boyd, Jeremain Lens gibi isimlerlerle yollarını ayırarak transfer için kaynak yaratmaya çalışan siyah-beyazlılarda flaş bir ayrılık yolda. İşte tüm detaylar... | Beşiktaş son dakika transfer haberleri...

22 Ocak 2020 Çarşamba 21:10 Güncelleme: 22.01.2020 21:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





