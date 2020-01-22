Beşiktaş'ta flaş ayrılık! İşte yeni takımı...

Ara transfer döneminin bitmesine günler kala Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Harcama limitini aşması sebebiyle şu an için takviye yapamayan ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği Tyler Boyd, Jeremain Lens gibi isimlerlerle yollarını ayırarak transfer için kaynak yaratmaya çalışan siyah-beyazlılarda flaş bir ayrılık yolda. İşte tüm detaylar... | Beşiktaş son dakika transfer haberleri...
22 Ocak 2020 Çarşamba 21:10
Güncelleme: 22.01.2020 21:14
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Süper Lig'de sezona kabus gibi bir başlangıç yaptıktan sonra aldığı üst üste galibiyetlerle yeniden şampiyonluk yarışına dahil olan Beşiktaş, ligin ikinci yarısının ilk maçında sahasında ağırladığı lider Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olarak taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.
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Sivas mağlubiyetiyle zirve yarışında ağır yara alan ve harcama limitini aşmasından dolayı transferde eli kolu bağlanan siyah-beyazlılar, kaynak yaratmak adına kadroda düşünülmeyen oyuncuları göndermeyi planlıyor.
Bu doğrultuda Tyler Boyd ve Jeremain Lens gibi istenilen performansı vereyen oyuncularla yollarını ayırmayı planlayan Kara Kartal'da flaş bir ayrılık yolda. İşte detaylar...
Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak siyah-beyazlılarda geçiren ve Haziran ayında 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya dahil edilen Adem Ljajic, bu sezon bir türlü kendisinden beklenenleri sahaya yansıtamadı.
Son olarak Demir Grup Sivasspor maçında ıslıklanarak oyundan çıkan deneyimli ismin menajerine yetki vererek kendisine İtalya'da kulüp aramasını istediği kaydedildi.