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Sergen Yalçın işbaşı yapıyor!

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Sergen Yalçın'ın yarın (29.01.2019) öğle saatlerinde yapılacak yönetim kurulu toplantısı sonrasında resmi açıklama bekleniyor.  Öte yandan Sergen Yalçın'ın takımın başında çıkacağı ilk antrenmanın da tarihi belli oldu.

Abdullah Avcı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Beşiktaş yönetimi, teknik direktörlük için Sergen Yalçın'a teklifini iletti.

Sergen Yalçın, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüşmek üzere Vodafone Park'ta bulunan kulüp binasına geldi.

Siyah-beyazlı yönetim ile Yalçın arasındaki görüşmenin ardından prensipte anlaşma sağlandı. Yarın öğle saatlerinde yapılacak yönetim kurulu toplantısı sonrasında resmi açıklama bekleniyor.

Sergen Yalçın'ın yarın takımın başında ilk antrenmanına çıkması bekleniyor.

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28 Ocak 2020 , Salı
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