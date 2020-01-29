Sergen Yalçın Beşiktaş Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde!

Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. Kısa süre içerisinde anlaşmanın resmen açıklanması beklenilen Sergen Yalçın, siyah beyazlılarla ilk idmanına çıktı.

Bugün 11.30'daki idman için saat 9 sularında Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen Sergen Yalçın, çalışma öncesinde A Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ ile bir araya geldi.

Tesislerde futbolcularla da toplantı yapan Sergen Yalçın, 2006 yılında futbolcu olarak ayrıldığı Ümraniye'ye 14 yıl sonra teknik adam olarak geri dönmüş oldu.