Sergen Yalçın Beşiktaş Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde!
Son olarak Abdullah Avcı ile yollarını ayıran ve yeni hoca arayışına giren Beşiktaş, Sergen Yalçın'ı resmen açıklamak için saatler sayarken, sürpriz bir gelişme yaşandı! Tecrübeli teknik direktör, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'ne, takımını çalıştırmaya başladı. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. Kısa süre içerisinde anlaşmanın resmen açıklanması beklenilen Sergen Yalçın, siyah beyazlılarla ilk idmanına çıktı.
Bugün 11.30'daki idman için saat 9 sularında Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen Sergen Yalçın, çalışma öncesinde A Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ ile bir araya geldi.
Tesislerde futbolcularla da toplantı yapan Sergen Yalçın, 2006 yılında futbolcu olarak ayrıldığı Ümraniye'ye 14 yıl sonra teknik adam olarak geri dönmüş oldu.
- 29.01.2020
- Güncelleme: 29.01.2020 14:00
- Galatasaray transferde atağa kalktı! İşte hedefteki 5 isim | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
- Kobe Bryant için gözyaşları sel oldu! Dünyaca ünlü raket...
- Sol bek transferi takasla geliyor! Fenerbahçe...
- Milan'da Hakan Çalhanoğlu geceye damga vurdu! Mourinho...
- Trabzonspor'dan Guilherme sürprizi!
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Sergen Yalçın Beşiktaş Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.