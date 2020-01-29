Sergen Yalçın Beşiktaş Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde! | Son dakika Beşiktaş haberleri - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
29 Ocak 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Sergen Yalçın Beşiktaş Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde!

Tesisleri'nde!

Sergen Yalçın Beşiktaş Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde!

Son olarak ile yollarını ayıran ve yeni hoca arayışına giren , 'ı resmen açıklamak için saatler sayarken, sürpriz bir gelişme yaşandı! Tecrübeli , Beşiktaş 'ne, takımını çalıştırmaya başladı. İşte detaylar...

'ta yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. Kısa süre içerisinde anlaşmanın resmen açıklanması beklenilen , siyah beyazlılarla ilk idmanına çıktı.

Bugün 11.30'daki idman için saat 9 sularında Tesisleri'ne gelen Sergen Yalçın, çalışma öncesinde A Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ ile bir araya geldi.

Tesislerde futbolcularla da toplantı yapan Sergen Yalçın, 2006 yılında futbolcu olarak ayrıldığı Ümraniye'ye 14 yıl sonra teknik adam olarak geri dönmüş oldu.

Sergen Yalçın Beşiktaş'ta

  1. 29.01.2020
  2. Güncelleme: 29.01.2020 14:00
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sergen Yalçın Beşiktaş Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN