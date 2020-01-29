Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiği TFF'ye bildirildi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
29 Ocak 2020, Çarşamba
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'ta 'nın sözleşmesinin feshedildiği 'ye bildirildi

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiği TFF'ye bildirildi

'ta geçtiğimiz günlerde yolların ayrıldığı teknik direktör 'nın sözleşmesinin feshedildiği, 'nun () resmi internet sitesinde yer aldı.

  1. 29.01.2020
  2. Güncelleme: 29.01.2020 14:06
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