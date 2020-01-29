Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiği TFF'ye bildirildi

Son olarak Abdullah Avcı ile yollarını ayıran ve yeni hoca arayışına giren Beşiktaş, Sergen Yalçın'ı resmen açıklamak için saatler sayarken, sürpriz bir gelişme yaşandı! Tecrübeli teknik direktör, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'ne, takımını çalıştırmaya başladı. İşte detaylar...