Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiği TFF'ye bildirildi
Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde yolların ayrıldığı teknik direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiği, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinde yer aldı.
Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Abdullah Avcı ile Göztepe maçı öncesi yaptığı görüşmede yolları ayırma kararı almıştı.
Siyah-beyazlılar bu kararı, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmen bildirdi. TFF'nin resmi sitesinde yer alan bilgide Abdullah Avcı'nın 29.01.2020 itibarıyla kontratının feshedildiği yer aldı.
Beşiktaş, teknik direktörlük koltuğuna şu anda boşta olan eski oyuncusu Sergen Yalçın'ı getirdi.
- 29.01.2020
- Güncelleme: 29.01.2020 14:06
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiği TFF'ye bildirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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