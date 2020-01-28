Sergen Yalçın'ın ekibi Beşiktaş'ı işte böyle duyurdu!

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş, son olarak Yeni Malatyaspor'u çalıştıran eski futbolcusu Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardı. Yalçın'ın ekibinde bulunan Çağdaş Atan, Murat Şahin ve Murat Aytaz ise anlaşmayı sosyal medya hesaplarından duyurdu. İşte detaylar...

28 Ocak 2020 Salı 19:44 Güncelleme: 28.01.2020 19:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





