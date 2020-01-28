Sergen Yalçın'ın ekibi Beşiktaş'ı işte böyle duyurdu!
Üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş, son olarak Yeni Malatyaspor'u çalıştıran eski futbolcusu Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardı. Yalçın'ın ekibinde bulunan Çağdaş Atan, Murat Şahin ve Murat Aytaz ise anlaşmayı sosyal medya hesaplarından duyurdu. İşte detaylar...
28 Ocak 2020 Salı 19:44
Güncelleme: 28.01.2020 19:44
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9 haftada 7 galibiyet alarak Süper Lig'in ilk devresini 4. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta işler pek yolunda gitmiyor. Türkiye Kupası son 16 turunda alınan Erzurumspor mağlubiyeti herkesi şoka uğratırken, ikinci devrenin hemen başında Vodafone Park'taki Sivasspor yenilgisi taraftarın sabrını taşırmıştı.
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Erzurum karşılaşmasının rövanşını alarak tekrar çıkışa geçmek isteyen siyah-beyazlı ekip, kendi sahasında 3-2 mağlup olarak Türkiye Kupası'na veda etmesinin ardından Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı.
Taraftarların da istediği ve Yeni Malatyaspor ile bağlarını koparan eski futbolcusu Sergen Yalçın için harekete geçen Kara Kartallar, tecrübeli teknik adam ile görüşme gerçekleştirdi.
Beşiktaş yönetimi ile Yalçın arasında gerçekleştirilen görüşme olumlu sonuçlandı ve prensipte anlaşıldı. Alınan bilgilere 47 yaşındaki hoca, yarın takımla birlikte antrenmana çıkacak.
TEKNİK EKİBİ RESMEN DUYURDU
Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta beraber futbol oynadığı ve uzun süredir yardımcılıklarını yapan Çağdaş Atan, Murat Şahin ve Murat Aytaz da sosyal medya üzerinden anlaşmayı duyurdu.