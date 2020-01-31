Beşiktaş'ta Hasic'e lisans
Beşiktaş'ın eski başkan Fikret Orman döneminde transfer ettiği genç futbolcu Ajdin Hasic'in lisansının bugün çıkartılacağı ifade edildi.
Kartal'da dün akşam flaş bir karar alındı. Fikret Orman döneminde transfer edilen Ajdin Hasic'in lisansının bugün çıkartılacağı belirtildi. Başkan Çebi, daha önce "2 milyon euro imza parası mantıklı değil" diyerek Hasic'i veto etmişti. Bu krizin çözüldüğü bildirildi.
- 31.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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