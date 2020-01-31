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31 Ocak 2020, Cuma
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Beşiktaş'ta Hasic'e lisans

Beşiktaş'ta Hasic'e lisans

Beşiktaş'ın eski başkan döneminde transfer ettiği genç futbolcu Ajdin Hasic'in lisansının bugün çıkartılacağı ifade edildi.

'da dün akşam flaş bir karar alındı. döneminde transfer edilen Ajdin Hasic'in lisansının bugün çıkartılacağı belirtildi. Başkan Çebi, daha önce "2 milyon euro imza parası mantıklı değil" diyerek Hasic'i veto etmişti. Bu krizin çözüldüğü bildirildi.

  1. 31.1.2020
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