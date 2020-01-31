Beşiktaş'ta Hasic'e lisans

Kartal'da dün akşam flaş bir karar alındı. Fikret Orman döneminde transfer edilen Ajdin Hasic'in lisansının bugün çıkartılacağı belirtildi. Başkan Çebi, daha önce "2 milyon euro imza parası mantıklı değil" diyerek Hasic'i veto etmişti. Bu krizin çözüldüğü bildirildi.