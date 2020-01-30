Trabzonspor'da kaptan Sosa işbaşında

Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde Jose Sosa ipleri eline aldı. Saha içinde teknik direktör Hüseyin Çimşir'in beyni olan tecrübeli futbolcu saha dışında da arkadaşlarını bu maça motive ediyor. Fırtına'nın kaptanı 3 puanı almaları gerektiğini söylüyor.