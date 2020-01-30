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30 Ocak 2020, Perşembe
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'da kaptan Sosa işbaşında

Trabzonspor'da kaptan Sosa işbaşında

'un ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde ipleri eline aldı. Saha içinde teknik direktör Hüseyin Çimşir'in beyni olan tecrübeli futbolcu saha dışında da arkadaşlarını bu maça motive ediyor. Fırtına'nın kaptanı 3 puanı almaları gerektiğini söylüyor.

'un ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde ipleri eline aldı. Saha içinde teknik direktör Hüseyin Çimşir'in beyni olan tecrübeli futbolcu saha dışında da arkadaşlarını bu maça motive ediyor. Fırtına'nın kaptanı 3 puanı almaları gerektiğini söylüyor.

  1. 30.1.2020
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