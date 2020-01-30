Trabzonspor'da kaptan Sosa işbaşında
Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde Jose Sosa ipleri eline aldı. Saha içinde teknik direktör Hüseyin Çimşir'in beyni olan tecrübeli futbolcu saha dışında da arkadaşlarını bu maça motive ediyor. Fırtına'nın kaptanı 3 puanı almaları gerektiğini söylüyor.
Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde Jose Sosa ipleri eline aldı. Saha içinde teknik direktör Hüseyin Çimşir'in beyni olan tecrübeli futbolcu saha dışında da arkadaşlarını bu maça motive ediyor. Fırtına'nın kaptanı 3 puanı almaları gerektiğini söylüyor.
- 30.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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