Trabzon medyasından Fenerbahçe maçı için çağrı: Oyuna gelmeyin!

Trabzon şehri, Süper Lig'in 20. haftasında tarihi bir mücadeleye tanıklık edecek. Tüm Türkiye'de nefeslerin tutulacağı bu karşılaşmada şampiyonluk adayı Trabzonspor ve Fenerbahçe, kozlarını Akyazı'da paylaşacak.

Elazığ'da yaşanılan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Yeni Malatyaspor - Trabzonspor karşılaşması öncesinde bordo-mavili kulübün TFF'den gelecek her türlü karara saygı duyacağını açıklamasıyla beraber Federasyon, yerel halkın acılarını sarması adına maçı ileri bir tarihe ertelediğini duyurmuştu.

TFF'nin erteleme kararının ardından Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan Yeni Malatyaspor - Trabzonspor karşılaşmasının ileri bir tarihe ertelenmesi kararı açıklaması, derbi öncesinde futbol camiasının gerilmesine neden olmuştu.

Trabzon yerel medyası, gerginliği azaltmak adına Trabzon şehrine seslenirken, manşetlere taşıdığı haberlerinde "Oyuna gelme Trabzon!" başlığını attı.

Karadeniz'den Günebakış, Karadeniz, Taka, Karadeniz'de Sonnokta ve Kuzey Ekspres gazeteleri konuyu ele alan öncü gazeteler olurken, bugünkü baskılarında ortak başlıkla okuyucularına seslendi.

"OYUNA GELME TRABZON"

Gazeteler, zirve yarışında önemli karşılaşma öncesi gerilen ortamda taraftarlardan tahrik ve provokasyonlara kapılmamalarını istedi.

Fenerbahçe cephesinden maç öncesi yapılan açıklamalara değinilen haberde, taraftarlardan tahrik ve provokasyonlara kapılmamaları istenilerek, özetle şu ifadelere yer verildi:

"Bizler oyuna gelmeyeceğiz. Bu oyunun bir parçası da olmayacağız. Trabzonspor ailesi tahrik ve provokasyon girişimi karşısında sağduyusunu koruyacak. Sadece 90 dakika boyunca takımını destekleyecek, takımını ateşleyecek, takımının performansına odaklanacak. Saha içinde ve dışında kenetlenerek gücünü pekiştiren Trabzonspor'umuz bu maçta alnının akıyla sonuca ulaşacaktır. Ne maçın öncesinde ne de maç boyunca kaosa ve kavgaya geçit yok. Henüz ligde oynayacağımız 15 maç varken, bir sonraki maçları riske atacak eylemler tribünlerde olmayacak. Çıkacağız, oynayacağız, Kaptan Cemil Usta'nın ruhuna yakışır bir biçimde efendilikle kazanacağız."