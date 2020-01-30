Hüseyin Çimşir: Agresif olun
Hüseyin Çimşir, öğrencilerinden fizik gücü yüksek Fenerbahçe’ye aynı sertlikle cevap vermelerini istedi. Genç hoca “Topun kontrolü de bizde olsun” emri verdi.
Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, Fenerbahçe'nin maç görüntelerini izleyip rakibi ezberlemişti. Oyuncularına da rakibin güçlü ve zayıf yönlerini anlatan 40 yaşındaki çalıştırıcı maçın kilidinin agresif futbolda yattığını gördü. Öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştiren genç hoca "Fenerbahçe temaslı oynayan rakiplere karşı hep zorlanıyor. Siz de agresif olun. İkili mücadelelerde hırsınızı hissetsinler. Topun kontrolünün de bizde olmasını istiyorum. Güçlü yanlarını etkisiz hale getirdiğimiz anda çabuk çözülüyorlar" ifadelerini kullandı.
İLK DÜDÜKLE HÜCUM
Teknik direktör Hüseyin Çimşir, oyunun başında kontrolü eline almayı hedefliyor. Bunu öğrencilerine de aktaran genç çalıştırıcı "Fenerbahçe ilk dakikalarda oyunu soğutmaya çalışacaktır. Biz ise taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak buna izin vermeyeceğiz. Maça aktif ve iştahlı başlayın" ifadelerini kullandı.
- 30.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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