Hüseyin Çimşir: Agresif olun - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
30 Ocak 2020, Perşembe
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: Agresif olun

Hüseyin Çimşir: Agresif olun

, öğrencilerinden fizik gücü yüksek ’ye aynı sertlikle cevap vermelerini istedi. Genç hoca “ kontrolü de bizde olsun” emri verdi.

'da , 'nin maç görüntelerini izleyip rakibi ezberlemişti. Oyuncularına da rakibin güçlü ve zayıf yönlerini anlatan 40 yaşındaki çalıştırıcı maçın kilidinin agresif futbolda yattığını gördü. Öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştiren genç hoca "Fenerbahçe temaslı oynayan rakiplere karşı hep zorlanıyor. Siz de agresif olun. İkili mücadelelerde hırsınızı hissetsinler. kontrolünün de bizde olmasını istiyorum. Güçlü yanlarını etkisiz hale getirdiğimiz anda çabuk çözülüyorlar" ifadelerini kullandı.

İLK DÜDÜKLE HÜCUM
Teknik direktör Hüseyin Çimşir, oyunun başında kontrolü eline almayı hedefliyor. Bunu öğrencilerine de aktaran genç çalıştırıcı "Fenerbahçe ilk dakikalarda oyunu soğutmaya çalışacaktır. Biz ise taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak buna izin vermeyeceğiz. Maça aktif ve iştahlı başlayın" ifadelerini kullandı.

  1. 30.1.2020
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