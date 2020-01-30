Nwakaeme'de kritik gün

Karadeniz temsilcisinin Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor'u elediği maçta Anthony Nwakaeme rakibin çelmesiyle yerde kalmıştı. Hakem Ali Şansalan, Nijeryalı futbolcunun kendisini aldattığını düşünerek sarı kart vermişti. Ardından da 30 yaşındaki oyuncunun itirazları üzerine ikinci sarıyı gösterip oyundan atmıştı. Bordo-mavililer bu karara büyük tepki göstermişti, yönetim de konuyu Tahkim'e taşımıştı. Tahkim Kurulu'nun bugün kararını vermesi bekleniyor. Trabzonspor yönetimi geçmişteki emsal kararları göstererek Nwakaeme'nin kırmızı kartının iptalini istiyor. Camia olumlu karar çıkacağı yönünde bir hayli umutlu.