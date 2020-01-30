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30 Ocak 2020, Perşembe
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Nwakaeme'de kritik gün

Nwakaeme'de kritik gün

, Nwakaeme’nin kırmızı kartının iptali için Tahkim’e başvurmuştu. Olumlu yanıt gelirse Fenerbahçe derbisinde oynayacak.

temsilcisinin 'nda Denizlispor'u elediği maçta Anthony Nwakaeme rakibin çelmesiyle yerde kalmıştı. Hakem Ali Şansalan, Nijeryalı futbolcunun kendisini aldattığını düşünerek sarı kart vermişti. Ardından da 30 yaşındaki oyuncunun itirazları üzerine ikinci sarıyı gösterip oyundan atmıştı. Bordo-mavililer bu karara büyük tepki göstermişti, yönetim de konuyu Tahkim'e taşımıştı. 'nun bugün kararını vermesi bekleniyor. yönetimi geçmişteki emsal kararları göstererek Nwakaeme'nin kırmızı kartının iptalini istiyor. Camia olumlu karar çıkacağı yönünde bir hayli umutlu.

  1. 30.1.2020
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