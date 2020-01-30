Nwakaeme'de kritik gün
Trabzonspor, Nwakaeme’nin kırmızı kartının iptali için Tahkim’e başvurmuştu. Olumlu yanıt gelirse Fenerbahçe derbisinde oynayacak.
Karadeniz temsilcisinin Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor'u elediği maçta Anthony Nwakaeme rakibin çelmesiyle yerde kalmıştı. Hakem Ali Şansalan, Nijeryalı futbolcunun kendisini aldattığını düşünerek sarı kart vermişti. Ardından da 30 yaşındaki oyuncunun itirazları üzerine ikinci sarıyı gösterip oyundan atmıştı. Bordo-mavililer bu karara büyük tepki göstermişti, yönetim de konuyu Tahkim'e taşımıştı. Tahkim Kurulu'nun bugün kararını vermesi bekleniyor. Trabzonspor yönetimi geçmişteki emsal kararları göstererek Nwakaeme'nin kırmızı kartının iptalini istiyor. Camia olumlu karar çıkacağı yönünde bir hayli umutlu.
- 30.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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