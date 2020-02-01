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01 Şubat 2020, Cumartesi
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'den hakem tepkisi! ''Memnun değiliz''

Hüseyin Çimşir'den hakem tepkisi! ''Memnun değiliz''

Dev derbi maçında , Medical Park Stadyumu'nda 'yi Sörloth ve Novak'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda altın değerinde bir 3 puan elde etti. Karşılaşma sonunda bordo-mavili takımın maçın hakeminden memnun olmadıklarını dile getirirken, karşılaşmayı değerlendirdi.

, karşısında 2-1 kazanarak şampiyonluk yolunda zor bir engeli aştı. Karşılaşmanın ardından bordo-mavili takımın açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren teknik adam, "Kazandığımız için mutluyuz. Biz de sahanın kenarında maçı yaşıyoruz. Zaman zaman agresif tavırlar sergileyebiliyoruz. Kazandığımız için mutluyuz. Erken geriye düşmek, beklediğimiz senaryo değildi. Sonra 2-1 öne geçtik. Biz farkı arttırabilirdik, yiyebilirdik." dedi.

"HEDEFİMİZ KUPAYI KALDIRMAK"

Tek hedefin şampiyonluk olduğunu belirten Çimşir, "Hedefimiz, hayalimiz var. İnşallah hayalimiz, hak edilmiş kupaları mavi gök yüzüne kaldırmak. Bu hayalimizden vazgeçmeyeceğiz. Bir adım daha attık, bir adım daha yaklaştık." ifadelerini kullandı.

"HAKEMDEN MEMNUN DEĞİLİZ"

Fenerbahçe'nin hakem performansına tepki göstermesine değinen antrenör, "Biz de hakemden çok memnun değiliz. Maç 1-0'ken bize verilmeyen bir penaltı var, hakem bütün takdir haklarını Fenerbahçe lehine kullandı. Kartlarda, faullerde adil bir yönetim gösterdiğini düşünmüyorum" diye konuştu.

  1. 01.02.2020
  2. Güncelleme: 01.02.2020 23:26
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