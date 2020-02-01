Ahmet Ağaoğlu'ndan flaş Ali Koç yanıtı!
Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe 'yi 2-1 mağlup etti. Galibiyet sonrası Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, flaş açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Verilmesi gereken bir ders vardı. Biz bu dersi sahada verdik. Bize Allah yardım ediyor. Allah her zaman doğrunun yanındadır." ifadelerini kullanırken Ali Koç sorusuna, "Protestoları Ali Koç'a sorun isterseniz. Buna sebep olan ben değilim." yanıtını verdi.
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