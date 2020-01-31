Trabzonspor Manoel Messias'ı KAP'a bildirdi! Son dakika transfer haberleri - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
31 Ocak 2020, Cuma
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'ı KAP'a bildirdi!

Trabzonspor Manoel Messias'ı KAP'a bildirdi!

daha önce görüşmesi yapmak üzere şehre getirdiği Brezilyalı stoper 'ın kiralık transferi konusunda Cruzeiro ile anlaştığını KAP'a bildirdi. Bordo-mavililer bu transfer için herhangi bir kiralama ücreti ödemeyecek.

Ara transferin bitmesine saatler kala hareketli dakikalar yaşayan , daha önce şehre getirdiği Brezilyalı stoper 'la ilgili borsaya açıklamada bulundu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Manoel Messias Silva Carvalho'nun, 2019-20 sezonu sonunda opsiyon hakkı şirketimizde olmak üzere 1,5 yıllık süreyle kulübümüze geçici transferi konusunda Cruzeiro Esporte Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Cruzeiro Esporte Kulübüne herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyecektir.

MANOEL MESSIAS KİMDİR?

Cruzeiro'da forma giyem Manoel Messias, 29 yaşında ve stoper mevkinde görev yapıyor. Cruzeiro'nun son olarak Corinthians'a kiraladığı Manoel Messias, Trabzonspor forması giyecek. Manoel Messias, Brezilya Serie A kariyerinde toplamda 245 maça çıktı ve 14 gol attı, 4 asist yaptı.

Manoel Messias Trabzon'a geldi

  1. 31.01.2020
  2. Güncelleme: 31.01.2020 15:22
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