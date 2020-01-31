Trabzonspor Manoel Messias'ı KAP'a bildirdi!
Trabzonspor daha önce transfer görüşmesi yapmak üzere şehre getirdiği Brezilyalı stoper Manoel Messias'ın kiralık transferi konusunda Cruzeiro ile anlaştığını KAP'a bildirdi. Bordo-mavililer bu transfer için herhangi bir kiralama ücreti ödemeyecek.
Ara transferin bitmesine saatler kala hareketli dakikalar yaşayan Trabzonspor, daha önce şehre getirdiği Brezilyalı stoper Manoel Messias'la ilgili borsaya açıklamada bulundu.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle:
Manoel Messias Silva Carvalho'nun, 2019-20 sezonu sonunda opsiyon hakkı şirketimizde olmak üzere 1,5 yıllık süreyle kulübümüze geçici transferi konusunda Cruzeiro Esporte Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Cruzeiro Esporte Kulübüne herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyecektir.
MANOEL MESSIAS KİMDİR?
Cruzeiro'da forma giyem Manoel Messias, 29 yaşında ve stoper mevkinde görev yapıyor. Cruzeiro'nun son olarak Corinthians'a kiraladığı Manoel Messias, Trabzonspor forması giyecek. Manoel Messias, Brezilya Serie A kariyerinde toplamda 245 maça çıktı ve 14 gol attı, 4 asist yaptı.
- 31.01.2020
- Güncelleme: 31.01.2020 15:22
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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