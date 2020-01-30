Manoel Messias Trabzon'a geldi
Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Brezilyalı stoper Manoel Messias, Trabzon'a geldi. Tecrübeli oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
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