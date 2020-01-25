Nwakaeme Fenerbahçe maçında oynayacak mı? İşte cevabı
Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak olan BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor karşılaşmasının yaşanan deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmesi sonrası gözler Anthony Nwakaeme'nin kart cezasına çevrildi. Peki Nwakaeme Fenerbahçe karşısında oynayabilecek mi? İşte detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan ve uzatmalara giden Denizlispor - Trabzonspor maçının 95. dakikasında Anthony Nwakaeme, ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kalmıştı.
Bu durumda Nwakaeme, Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak olan BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşmüştü.
Malatyaspor-Trabzonspor karşılaşmasının, Elazığ ve Malatya illerinde can kayıplarına yol açan deprem nedeniyle ilerleyen bir tarihe ertelenmesi sonrası gözler Nijeryalı futbolcunun cezasına çevrildi.
NWAKAEME FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Bu durumda Anthony Nwakaeme, 1 maçlık cezasını Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe karşılaşmasında çekecek.
TRABZONSPOR'DAN İTİRAZ
Öte yandan, Trabzonspor Kulübü, Türkiye Kupası'nda oynanan Denizlispor karşılaşmasında hakem Ali Şansalan'ın Nwakaeme'ye haksız sarı kart gösterdiği gerekçesiyle Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu.
- 25.01.2020
- Güncelleme: 25.01.2020 21:47
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Nwakaeme Fenerbahçe maçında oynayacak mı? İşte cevabı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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