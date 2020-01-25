Nwakaeme Fenerbahçe maçında oynayacak mı? İşte cevabı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
25 Ocak 2020, Cumartesi
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Nwakaeme maçında oynayacak mı? İşte cevabı

Nwakaeme Fenerbahçe maçında oynayacak mı? İşte cevabı

'in 19. haftasında oynanacak olan BtcTurk - karşılaşmasının yaşanan nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmesi sonrası gözler 'nin kart cezasına çevrildi. Peki Nwakaeme karşısında oynayabilecek mi? İşte detaylar...

Ziraat son 16 turunda oynanan ve uzatmalara giden Denizlispor - maçının 95. dakikasında , ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kalmıştı.

Bu durumda Nwakaeme, 'in 19. haftasında oynanacak olan BtcTurk karşılaşmasında cezalı duruma düşmüştü.

Malatyaspor-Trabzonspor karşılaşmasının, ve illerinde can kayıplarına yol açan nedeniyle ilerleyen bir tarihe ertelenmesi sonrası gözler Nijeryalı futbolcunun cezasına çevrildi.

NWAKAEME FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Bu durumda Anthony Nwakaeme, 1 maçlık cezasını Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak olan karşılaşmasında çekecek.

TRABZONSPOR'DAN İTİRAZ

Öte yandan, Trabzonspor Kulübü, Türkiye Kupası'nda oynanan Denizlispor karşılaşmasında hakem Ali Şansalan'ın Nwakaeme'ye haksız gösterdiği gerekçesiyle Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu.

  1. 25.01.2020
  2. Güncelleme: 25.01.2020 21:47
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