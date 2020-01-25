TFF'den Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının yaşanan deprem nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Merkez üssü Sivrice olan ve Elazığ ile Malatya illerimizde can kayıplarına yol açan deprem nedeniyle Süper Lig'in 19. Haftasında 27 Ocak Pazartesi günü oynanması planlanan BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı ileri bir tarihe ertelendi.

Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 20.00'de yapılması gereken müsabakanın oynanacağı tarih daha sonra ilan edilecek.