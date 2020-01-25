TFF'den Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı kararı! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
25 Ocak 2020, Cumartesi
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'den - maçı kararı!

TFF'den Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı kararı!

, 'in 19. haftasında oynanacak olan - maçının yaşanan nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

, - maçının yaşanan nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Merkez üssü Sivrice olan ve ile illerimizde can kayıplarına yol açan deprem nedeniyle 'in 19. Haftasında 27 Ocak Pazartesi günü oynanması planlanan Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı ileri bir tarihe ertelendi.

Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 20.00'de yapılması gereken müsabakanın oynanacağı tarih daha sonra ilan edilecek.

  1. 25.01.2020
  2. Güncelleme: 25.01.2020 20:11
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