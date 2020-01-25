TFF'den Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı kararı!
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak olan BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının yaşanan deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının yaşanan deprem nedeniyle ertelendiğini açıkladı.
TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:
Merkez üssü Sivrice olan ve Elazığ ile Malatya illerimizde can kayıplarına yol açan deprem nedeniyle Süper Lig'in 19. Haftasında 27 Ocak Pazartesi günü oynanması planlanan BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı ileri bir tarihe ertelendi.
Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 20.00'de yapılması gereken müsabakanın oynanacağı tarih daha sonra ilan edilecek.
- 25.01.2020
- Güncelleme: 25.01.2020 20:11
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
TFF'den Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı kararı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.