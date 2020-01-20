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20 Ocak 2020, Pazartesi
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Havutçu görevi bıraktı

Havutçu görevi bıraktı

görevinden istifa etti. Kasımpaşa'nın başında 'de ve 'nda toplam 7 maça çıkan Havutçu, 5 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 galibiyet aldı.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Tayfur Havutçu görevinden istifa etti. Kasımpaşa'nın başında 'de ve 'nda toplam 7 maça çıkan Havutçu, 5 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 galibiyet aldı.

  1. 20.1.2020
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