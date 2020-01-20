Havutçu görevi bıraktı

Kasımpaşa Teknik Direktörü Tayfur Havutçu görevinden istifa etti. Kasımpaşa'nın başında Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 7 maça çıkan Havutçu, 5 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 galibiyet aldı.