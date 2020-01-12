Trabzonspor'da Uğurcan ve Yusuf yok
Trabzonspor'da sakatlıkları nedeniyle Antalya kampında takımla çalışma fırsatı bulamayan Uğurcan Çakır ile Yusuf Sarı'nın Denizli ile oynanacak kupa maçında forma giymesi beklenmiyor.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir ağrıları devam eden iki futbolcusunu riske etmeyecek. Çimşir, Uğurcan ve Yusuf'u ligdeki Kasımpaşa mücadelesinde kullanmayı planlıyor.
- 12.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
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