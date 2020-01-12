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12 Ocak 2020, Pazar
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'da Uğurcan ve Yusuf yok

Trabzonspor'da Uğurcan ve Yusuf yok

'da sakatlıkları nedeniyle kampında takımla çalışma fırsatı bulamayan ile Yusuf Sarı'nın ile oynanacak kupa maçında forma giymesi beklenmiyor.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir ağrıları devam eden iki futbolcusunu riske etmeyecek. Çimşir, Uğurcan ve Yusuf'u ligdeki mücadelesinde kullanmayı planlıyor.

  1. 12.1.2020
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