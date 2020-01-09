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09 Ocak 2020, Perşembe
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Altın eldiven

Altın eldiven

 devinin eldiveni , performansı ile parmak ısırtıyor. 'nın rakamlarında 23 yaşındaki eldivenin sezonun ilk devresinde 17 lig maçının 16'sında yüzde 75.34'lük kurtarış yüzdesine imza attığı öne çıkarıldı.

devinin eldiveni , performansı ile parmak ısırtıyor. 'nın rakamlarında 23 yaşındaki eldivenin sezonun ilk devresinde 17 lig maçının 16'sında yüzde 75.34'lük kurtarış yüzdesine imza attığı öne çıkarıldı. Genç file bekçisi ayrıca 16 haftada topu oyuna sokmada yüzde 74'lük isabet ve ceza sahası içinde yüzde 66'lık kurtarış yüzdesi yakaladı. Ceza sahası dışından şutlarda yüzde 92.3'lük kurtarış yüzdesi tutturarak bu alanda ligin en iyisi olan Uğurcan, toplam istatistiklerde ligin en iyi 4. kalecisi konumuna geldi. 16 maçta 18 gol yiyen bordo-mavili eldiven, ligde ilk 3'e giren takımının en önemli yapı taşlarından biri olmayı başardı.

  1. 9.1.2020
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