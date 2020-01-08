Trabzonspor Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasının ardından takımların çoğu devre arası kampı için soluğu Antalya'da aldı. Çalışmalarını Akdeniz'de sürdüren ekipler, zaman zaman da hazırlık maçlarında karşı karşıya geliyorlar. Ligde ilk yarıyı 3. sırada tamamlayan Trabzonspor bugün Bursaspor'la bir hazırlık maçına çıkacak. Peki, Trabzonspor-Bursaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
Süper Lig'de ilk devrenin sona ermesiyle birlikte takımlar hazırlıklarını sürdürmek için kampa girdiler. Devre arası çalışmalarına Antalya'da devam eden Trabzonspor, bugün Süper Lig'de şampiyonluk da yaşamış TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'la hazırlık maçında karşılaşacak.
TRABZONSPOR-BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Trabzonspor'un Bursaspor'la yapacağı hazırlık maçı bugün saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
MAÇA SEYİRCİ ALINMAYACAK
Trabzonspor'dan hazırlık maçıyla ilgili yapılan açıklamada, müsabakanın oynanacağı sahanın tribün kapasitesi ve fiziki şartları nedeniyle karşılaşmaya seyirci alınmayacağı belirtildi.
STURRIDGE VE UĞURCAN SALONDA ÇALIŞTI
Bordo-mavili takım, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde ikinci yarı hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde dün ilk yarım saati basına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu çalışmasıyla başladı. İstasyon çalışmasıyla süren idman neşeli geçti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma yapıldığı belirtildi. İdmanı Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da takip etti. Kaleci Uğurcan Çakır ve Daniel Sturridge salonda çalıştı. Tedavisi süren Yusuf Sarı ise takımdan ayrı koşu çalışması gerçekleştirdi.
HÜSEYİN ÇİMŞİR VE NDIAYE'NİN İLK SINAVI
Trabzonspor'da geçtiğimiz günlerde göreve getirilen teknik direktör Hüseyin Çimşir, takımının başında ilk maçına çıkacak. Bu arada bordo-mavili takımın bu trasnfer döneminde kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Badou Ndiaye de yeni formasını görev verilmesi halinde ilk kez terletecek.
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bca çok iyi adam tam pırpır sahada ayak basmadık yer bırakmıyor ve sürratli
Trabzonspor Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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