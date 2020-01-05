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05 Ocak 2020, Pazar
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Yönetime

Yönetime tam destek

tek yürek oldu. 'ın ayrılığı sürecinde yönetime karşı oluşan bazı çatlak seslere önce taraftar grupları cevap vermişti. Dün de , tesislerde başkan ve yönetimiyle bir araya geldi.

tek yürek oldu. 'ın ayrılığı sürecinde yönetime karşı oluşan bazı çatlak seslere önce taraftar grupları cevap vermişti. Dün de , tesislerde başkan ve yönetimiyle bir araya geldi. Ağaoğlu'nun konuşmasıyla başlayan ve katılımcıların karşılıklı fikir alışverişinin gerçekleştiği toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantı sonucunda, İstişare Kurulu son dönemde yönetimin aldığı kararları onayladıklarını belirtirken, başkan Ahmet Ağaoğlu ve ekibine verilmesi yönünde fikir birliğine
  1. 5.1.2020
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