Şener: Geç kaldınız
Eski başkanlardan Sadri Şener de İstanbul'dan başkan Ahmet Ağaoğlu ile birlikte Trabzon'a gelerek bu önemli toplantıya katıldı. Şener, yönetime bugüne kadar yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti, Ünal Karaman'ı gönderme konusunda geç kaldıklarını söyledi.
Eski başkanlardan Sadri Şener de İstanbul'dan başkan Ahmet Ağaoğlu ile birlikte Trabzon'a gelerek bu önemli toplantıya katıldı. Şener, yönetime bugüne kadar yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti, Ünal Karaman'ı gönderme konusunda geç kaldıklarını söyledi. Şener'in "Ünal Karaman o sözleri söylediği anda görevine son verecektiniz. Süreci bu kadar uzatmayacaktınız" dediği kaydedildi.
- 5.1.2020
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