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05 Ocak 2020, Pazar
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Şener: Geç kaldınız

Şener: Geç kaldınız

Eski başkanlardan de 'dan başkan ile birlikte 'a gelerek bu önemli toplantıya katıldı. Şener, yönetime bugüne kadar yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti, 'ı gönderme konusunda geç kaldıklarını söyledi.

Eski başkanlardan de 'dan başkan ile birlikte 'a gelerek bu önemli toplantıya katıldı. Şener, yönetime bugüne kadar yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti, 'ı gönderme konusunda geç kaldıklarını söyledi. Şener'in "Ünal Karaman o sözleri söylediği anda görevine son verecektiniz. Süreci bu kadar uzatmayacaktınız" dediği kaydedildi.
  1. 5.1.2020
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