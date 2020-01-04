Sosa’ya 2 Novak’a 1.5 - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
04 Ocak 2020, Cumartesi
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’ya 2 ’a 1.5

Sosa’ya 2 Novak’a 1.5

Onazi ve Avdijaj ile yolları ayırmak üzere olan bordo-mavililer, sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek ve ile görüşmeleri sürdürüyor. Başkan 'nun, " için en yüksek limiti verdik" açıklamasından sonra oyunculara teklif edilen rakamlar ortaya çıktı.

Onazi ve Avdijaj ile yolları ayırmak üzere olan bordo-mavililer, sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek ve ile görüşmeleri sürdürüyor. Başkan 'nun, " için en yüksek limiti verdik" açıklamasından sonra oyunculara teklif edilen rakamlar ortaya çıktı. Sosa'ya 2 yıllık sözleşmesinin yanı sıra senelik 2 milyon euro, Novak'a ise 3 yıllık sözleşmesinin yanı sıra yıllık 1 milyon 500 bin euro önerildiği belirtildi. Temaslar sürüyor.
  1. 4.1.2020
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