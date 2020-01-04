Onazi ve Avdijaj ile yolları ayırmak üzere olan bordo-mavililer, sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek Sosa ve Novak ile görüşmeleri sürdürüyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, "Kalmaları için en yüksek limiti verdik" açıklamasından sonra oyunculara teklif edilen rakamlar ortaya çıktı.
Onazi ve Avdijaj ile yolları ayırmak üzere olan bordo-mavililer, sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek Sosa ve Novak ile görüşmeleri sürdürüyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, "Kalmaları için en yüksek limiti verdik" açıklamasından sonra oyunculara teklif edilen rakamlar ortaya çıktı. Sosa'ya 2 yıllık sözleşmesinin yanı sıra senelik 2 milyon euro, Novak'a ise 3 yıllık sözleşmesinin yanı sıra yıllık 1 milyon 500 bin euro önerildiği belirtildi. Temaslar sürüyor.
- 4.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Sosa’ya 2 Novak’a 1.5 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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